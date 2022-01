Un "immense talent" et une "gentillesse rare" : les hommages affluent après la mort de l'acteur Gaspard Ulliel

EKATERINA CHESNOKOVA / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

Fauché à 37 ans. Gaspard Ulliel est mort après un accident de ski, en Savoie, dans la station de La Rosière. L'acteur souffrait d'un traumatisme crânien important après une collision avec un autre skieur, mardi 18 janvier, sur un croisement entre deux pistes bleues. Hospitalisé à Grenoble en urgence, il n'a pas pu être réanimé.

Un immense talent

L'une des premières personnalités à réagir au décès de Gaspard Ulliel a été le Premier ministre. Sur Twitter, Jean Castex rend hommage, "le cœur serré" à "ses plus belles interprétations" et à "ce certain regard".

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a elle aussi salué le talent d'acteur de Gaspard Ulliel, sa "sensibilité", "l'intensité de son jeu" et son "immense talent".

Éric Ciotti et Nicolas-Dupont Aignan ont aussi salué la mémoire de Gaspard Ulliel, "l’un des plus grands espoirs du cinéma français" pour l'un et un "acteur talentueux [...] qui a su faire briller le cinéma français à travers le monde" pour le second.

Le monde du cinéma sous le choc

Le réalisateur Xavier Dolan fait part de sa dévastation sur son compte Instagram. "C’est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton œil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse. Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d’une douceur étincelante. C’est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j’aimais profondément, et que j’aimerai toujours. Je ne peux rien dire d’autre, je suis vidé, sonné par ton départ" écrit le réalisateur qui l'avait filmé dans "Juste la fin du monde" en 2016 et pour lequel Gaspard Ulliel avait reçu le César du meilleur acteur l'année suivante.

Sur Twitter, les grands noms de l'industrie du cinéma, UGC Cinémas, Pathé Gaumont et Canal+ saluent unanimement ses performances d'acteur. Le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, se dit "sous le choc" et salue "un immense talent qui savait nous émouvoir et nous faire rire, nous toucher. Un homme d’une gentillesse rare, avec du recul sur son métier".

"Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent", réagit l'acteur Pierre Niney sur Twitter. L'acteur français avait damné le pion à Gaspard Ulliel en remportant le César du meilleur acteur, en 2014. Les deux Français interprétaient, chacun dans un biopic différent, la vie du couturier Yves Saint Laurent. Pierre Niney ajoute avoir "le cœur brisé" et a adressé ses "pensées à sa famille".

"Je suis bouleversé comme vous n'imaginez pas"

"Je suis bouleversé comme vous n'imaginez pas", a réagi ce mercredi sur franceinfo Alain Terzian, l'ancien président de l'Académie des César. Pour lui, Gaspard Ulliel "était l'héritier d' [Alain] Delon, le jeune premier absolu du cinéma français d'aujourd'hui et de demain. C'était un acteur rare extrêmement couru et recherché qui avait une notoriété internationale parce qu'il choisissait ses films et son agent a eu la bonne idée de le pousser dans cette direction". Pour Alain Terzian, également producteur, Gaspard Ulliel "était le héros d'aujourd'hui et de demain. C'est une perte considérable. J'ai carrément l'impression d'entendre l'annonce de la mort de James Dean [le 30 septembre 1955 sur la route 466 en Californie NDLR]".

Sur les réseaux sociaux Guillaume Canet, Jean Dujardin, Gilles Lellouche ont publié une photo de l'acteur, sans un mot, juste légendé d'un cœur noir. Alexandra Lamy a, elle aussi, rendu hommage à Gaspard Ulliel : "Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent l’élégance, tu vas tellement nous manquer" écrit-elle.

Gaspard Ulliel était devenu célèbre après avoir été révélé à 19 ans dans "Les Égarés" d'André Téchiné au côté d'Emmanuelle Béart. Il avait ensuite joué dans films comme "Un long dimanche de fiançailles" (2004) de Jean-Pierre Jeunet, "Saint Laurent" (2014) de Bertrand Bonello et "Juste la fin du monde" (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait donc enfin valu le César du meilleur acteur en 2017.