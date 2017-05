Teddy Riner à l'USO Judo toujours d'actualité !

C’est une information France Bleu Orléans, Teddy Riner à l’USO Judo c’est toujours d’actualité ! Une réunion de partenaires doit se tenir ce soir dans les locaux du Groupe Deret à Saran (Loiret). Objectif : trouver le financement.

Il y a un an quasiment jour pour jour, France Bleu Orléans vous révélez que le club de judo d’Orléans avait approché le double champion olympique pour le faire venir. Un an plus tard, les choses se précisent. Une réunion de partenaires doit tenir ce soir dans les locaux du transporteur Deret à Saran.

Agenda du maire d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Une sorte de tour de table, de levée de fonds

Cette réunion figure à l’agenda du Maire d’Orléans Olivier Carré. Son intitulé est clair : Réunion «partenaires» Projet Teddy Riner - U.S. Orléans Loiret Judo Jujitsu. Au cours de cette réunion prévue pour durer deux heures, la présidente du club, Chrystel Royer va s’adresser à un parterre de chefs d’entreprises réunis dans les salons du Groupe Deret triés sur le volet et susceptibles surtout de porter une part de financement en vue de la signature de la star mondiale du judo à l’USO. Une sorte de tour de table, de levée de fonds car Teddy Riner coûte cher, très cher.

30.000 euros par mois

Il y a deux ans, les juges de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France avaient pointé du doigt le salaire de 30.000 euros que le désormais double champion olympique percevait chaque mois de son club de Levallois. Au total, sa rémunération annuelle s’élèverait entre 300 000 et 400 000 euros, une somme dont c’était justifié le judoka estimant « être l’ambassadeur de son club et payer ses impôts en France ».

Chrystel Royer persiste et signe son projet d’enrôler Teddy Riner. Le grand patron des Transports Deret, Lucien Deret sera de cette réunion. Un appui de poids, le Groupe Deret a dégagé en 2015, 23 millions d’euros de chiffre d’affaires.