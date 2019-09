Télé : bientôt une émission matinale sur LMTV

Elle réunit un tiers des Sarthois devant les infos du soir. ViàLMtv Sarthe revendique jusqu'à 100 000 téléspectateurs. Ce qui fait de la télé locale le média le plus regardé du département. Et la chaîne ne compte pas s'arrêter là. Son objectif : créer une émission matinale

Le Mans, France

"C'est un honneur et c'est une grosse pression" reconnait Laure Girard, la nouvelle rédactrice en chef de viàLMtv Sarthe. Réunir un tiers des Sarthois devant le journal du soir " cela sous-entend que nous devons faire bien notre travail de journaliste. Nous sommes le miroir du territoire". Si les quadras et les séniors forment une grosse partie des téléspectateurs, la chaîne locale veut aussi rajeunir son public. Elle vise les jeunes de 20 ans en développant "des émissions de sport ou des sujets alternatifs".

Une émission matinale en point de mire

Depuis un an, LMTV est devenu ViàLMtv Sarthe. La chaîne fait partie d'un réseau de 22 télé locales, réparties sur tout le territoire. "Cela permet de mutualiser les moyens. Toutes les chaînes ont le même problème. On a pas forcément beaucoup de matériel, on n'a pas des studios aussi grands que ceux des grandes chaînes parisiennes. On s'échange aussi des images. Par exemple, les copains de Via Occitanie peuvent nous transmettre des images et nous pouvons leur donner les nôtres". Le réseau permet aussi de toucher de plus gros annonceurs "qui ne seraient pas forcément intéressés par une diffusion uniquement locale". La moitié des financements de la chaîne provient des collectivités publiques (Etat, département, ville). LMTV a connu ds difficultés financières par le passé. Grâce au réseau, la chaîne espère stabiliser voire augmenter ses rentrées publicitaires.

L'objectif c'est de concurrence BFM TV et I télé

Un des grands projets du réseau, c'est de créer une émission matinale. "C'est dans les tuyaux. On pense que c'est la grande force de ce réseau de faire remonter des infos locales". Une sorte de grande matinale des territoires alimentée par les reportages des télés locales. "Le but c'est de concurrencer BFM TV et I télé, même si pour l'instant on y travaille, il n' y a rien de calé". Vià LMtv Sarthe emploie une quinzaine de personnes dont cinq journalistes. Vià LMtv Sarthe est diffusée sur le canal 33 de la TNT