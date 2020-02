Téléréalité : ces icaunais qui ont brillé (ou pas) sur le petit écran

Régis, 40 ans, va donc jouer à survivre, sur une île déserte, dans la célèbre émission de téléréalité Koh Lanta, qui débute ce vendredi soir sur TF1. Mais ce n'est pas le premier habitant de notre département à se lancer dans une émission de téléréalité. On ne compte plus les icaunais qui ont vécu des aventures plus ou moins folles, plus ou moins suivies et (osons le dire !) plus ou moins intéressantes à la télé.

1 - Le plus connu : Benoît dans « Secret Story »

Parmi les candidats de la téléréalité de l’Yonne, le plus célèbre demeure Benoît Dubois, 21 ans. Ce jeune coiffeur originaire de Villeneuve sur Yonne a remporté « Secret Story 4 » en 2010.

Devant les caméras de TF1, enfermé dans une villa pendant 14 semaines, il assume pleinement son homosexualité et conquiert le cœur des téléspectateurs par son humour caustique. Après sa victoire, Benoit Dubois a fait du théâtre avec un autre participant et est devenu chroniqueur à la télé.

2 - Le plus critiqué : Pierre dans « Top Chef »

Pierre Meneau, le fils de l'ex-chef étoilé de Saint Père sous Vézelay Marc Meneau, a participé à l’émission Top Chef, sur M6, en 2016. Il voulait faire parler de lui et promouvoir son restaurant parisien. Mais son parcours dans le concours culinaire a été chaotique. Très critiqué par les jurés, accusé de prendre la compétition à la légère, le jeune homme de 29 ans a été éliminé au cinquième épisode.

3 - La plus négative : Sabrina dans « Quatre mariages et une lune de miel »

Elle aussi a été une mal-aimée de la téléréalité : l'icaunaise Sabrina, qui est apparue dans l’émission « quatre mariages et une lune de miel » en 2015 sur TF1, s’est fait taillé un costard par les internautes. La jeune femme, qui a convolé à l'abbaye de Pontigny devant les caméras, a fait le « buzz » à l'époque pour son sens critique particulièrement développé.

4 - Les plus hospitaliers : Marilyne et Jean-Louis, dans « Bienvenue chez nous »

Ce concours télévisé de TF1 oppose les propriétaires de maisons en 2017. Ils ont ouvert les portes de leur belle maison d'hôte de Villeneuve-sur-Yonne aux caméras et remporté le concours. Avec un effet notable sur les réservations. Preuve que parfois, finalement, la téléréalité, ça sert à quelque chose !

5 - Les plus courageuses : Catherine et Babeth dans « Koh Lanta »

Avant Régis, l’icaunais de 40 ans qui participe à Koh Lanta 2020, deux autres candidates du département ont testé leur résistance sur une île déserte… Il s’agit de la courageuse Catherine, de Véron, éliminée au 10e épisode de Kohl Lanta, en 2012. En 2015, une autre icaunaise prénommée Babeth se lançait dans l’aventure façon Robinson Crusoe, mais cette mère de famille dynamique avait été éliminée dès le premier conseil. Elle n’était restée que trois jours sur l'île paradisiaque de Malaisie.