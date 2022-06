Télévision : le téléfilm « L’oubliée d’Amboise » diffusé samedi 25 juin sur France 3

Réalisé par Sylvie Ayme, le téléfilm (auparavant nommé « Meurtres à Amboise ») a été tourné durant l’automne dernier à Amboise et ses alentours.

Quand la Touraine et la Vallée des Rois est à l'honneur au cinéma et à la télévision, on ne se prive pas de se réjouir !

France 3 proposera ce samedi 25 juin "L’oubliée d’Amboise" avec les comédiens Philippe Bas, Pauline Bression et Edouard Montoute.

Le duo Philippe Bas et Pauline Bression, acteur actrice principaux de "L'oubliée d'Amboise" - © France Télévisions / RTBF / Be-FILMS

L'histoire

Après un concert au château d'Amboise, un violoniste est retrouvé assassiné à quelques mètres de la tombe de Léonard De Vinci, dans une position qui rappelle celle de L'Homme de Vitruve, un des plus célèbres dessins de De Vinci.

Capitaine à la section de recherches d'Orléans, Alban Dutertre est donc appelé dans sa ville natale, où il n'a pas que des bons souvenirs, pour mener l'enquête. Il devra faire équipe avec l'Adjudant Bérénice Amarillo, de quinze ans sa cadette, une gendarme brillante mais timorée, qui a du mal à se défaire du poids d'une arrestation qui a mal tourné.

Très vite, un autre meurtre a lieu, toujours inspiré de Léonard De Vinci. Pour faire cesser les meurtres, Alban et Bérénice vont devoir résoudre une énigme digne de celles que l'artiste se plaisait à construire.

Diffusion sur France 3 ce samedi 25 juin.