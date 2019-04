Télévision : les chaînes BFMTV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story ne sont plus diffusées via la Freebox

Les chaînes de télévision d'Altice (BFMTV et Business, RMC Découverte et Story) ne peuvent plus être regardées via la Freebox, a annoncé le groupe de Patrick Drahi vendredi. Les deux parties n'ont pas trouvé d'accord de rémunération pour leur diffusion.

Le groupe Altice France a annoncé vendredi matin dans un communiqué que les chaînes et services associés de BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business ne sont plus disponibles sur la Freebox, faute d'avoir pu conclure un accord de distribution avec l'opérateur internet.

Pas d'accord de rémunération

"Malgré notre position d'ouverture et la prolongation de la période de discussions, Free a refusé de négocier un accord de distribution des chaînes et services associés de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story", indique le groupe Altice dans son communiqué. "Cette situation préjudiciable pour les téléspectateurs est exclusivement imputable à Free", ajoute Altice, qui reproche à Free d'adopter "une position discriminatoire injustifiable" à l'égard de ses chaînes, alors que l'opérateur a signé des accords avec le groupe TF1 et le groupe M6.

[Communiqué BFM TV, RMC DÉCOUVERTE, RMC STORY, BFM BUSINESS] Les chaînes et services associés ne sont plus mis à disposition de Free pic.twitter.com/gqqXJqqxTD — Altice France (@AlticeFrance) April 5, 2019

Plus tard dans la matinée, Free a démenti, en affirmant que les chaînes étaient toujours disponibles, et a accusé Altice d'être à l'origine de cette coupure."Le groupe Altice/SFR a coupé de manière unilatérale ce matin les flux vidéo de ses chaînes", explique un communiqué du diffuseur, "mais Free a rétabli la diffusion de ces [...] chaînes pour l'ensemble de ses abonnés".

La guerre de com se poursuit entre #Altice et #Free

Pas question pour Free de suspendre la diffusion des 3 chaînes gratuites d'Altice

C'est pourtant Free qui a mis le feu aux poudres hier en supprimant le replay des chaînes et le flux de BFM Business pic.twitter.com/Mz0qyhsZAR — Pierre Dezeraud (@PierreDzrd) April 5, 2019

L'accord de diffusion liant les deux groupes arrivait à échéance le 20 mars, et depuis, les négociations ne semblaient pas avoir progressé. Altice demande une rémunération pour la distribution de ses chaînes en clair, ainsi que des services associés (replay, etc.), sur l'exemple des accords conclus entre TF1 et M6 et les opérateurs en 2018.

Iliad, maison-mère de Free, avait souligné à l'expiration de l'accord en mars, ne pas avoir "reçu de vraie proposition commerciale" de la part d'Altice concernant "les services à valeur ajoutée" (télévision en rattrapage, vidéo à la demande ou programmes en avant-première par exemple).

6,5 millions de téléspectateurs touchés

Les chaînes d'Altice restent disponibles sur les box des autres opérateurs : Orange, Bouygues Télécom et SFR. Au-delà de la guerre de communication dans laquelle les deux groupes se sont engagés ce vendredi, la situation pourrait ne pas rester en l'état, car il est difficilement envisageable qu'Altice se prive durablement des 6,5 millions de personnes qui regardent la télévision via une Freebox.