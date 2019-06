Télévision : Stéphane Plaza devient l'animateur préféré des Français

Stéphane Plaza, animateur notamment des émissions "Maison à vendre" et "Recherche appartement ou maison" sur M6 et spécialiste de l'immobilier, devient le nouvel animateur préféré des français, indique un sondage OpinionWay qui paraîtra vendredi dans TV Magazine. Il détrône Michel Cymes et Nagui.

Il a rendu l'immobilier à la télévision populaire, et fait connaître au public des termes comme "homestaging" ou "désencombrer", devenus des tendances de fond. Stéphane Plaza devient l'animateur télé préféré des Français, indique le sondage semestriel OpinionWay qui paraîtra ce vendredi dans TV Magazine. Avec ses émissions comme "Chasseurs d'appart", "Maison à vendre" ou encore "Recherche appartement ou maison", l'animateur de M6 détrône Michel Cymes et Nagui.

Plaza plébiscité par les femmes et les jeunes

L'agent immobilier le plus célèbre de France séduit 25,5% des personnes interrogées, au coude-à-coude avec le médecin Michel Cymes (25% et six fois premier), et devant Nagui (24,1% et deux fois premier) et Jean-Luc Reichmann (23,7%). A 49 ans, Stéphane Plaza est notamment l'animateur préféré des femmes et des téléspectateurs les plus jeunes.

"J'ai toujours été un gros travailleur, je me sens validé" - Stéphane Plaza

"C'est le plus beau cadeau que le public pouvait me faire!", commente l'heureux élu dans TV Magazine. "J'ai toujours été un gros travailleur, droit dans mes bottes, je me sens validé".

Également actif au cinéma et sur les planches, Stéphane Plaza va bientôt animer une nouvelle émission sur M6, qui aura pour thème l'architecture d'intérieur. En parallèle, il continue aussi d'étendre son réseau d'agences "Stéphane Plaza immobilier", en partenariat avec sa chaîne.

Élise Lucet 5e, devant Stéphane Bern et Jean-Pierre Pernaut

Également très bien placée dans ce classement, Élise Lucet se maintient à la 5e place devant Stéphane Bern, Jean-Pierre Pernaut, Harry Roselmack, Karine Le Marchand et Laurent Delahousse. Nikos Aliagas (11e) gagne sept places avec sa matinale sur Europe 1, tout comme Anne-Sophie Lapix (20e) avec le JT de France 2.