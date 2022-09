Télévision : TF1 va porter plainte contre Canal + dans le conflit commercial qui les oppose

Les abonnés de Canal plus ne peuvent plus regarder les chaînes de TF1 depuis quelques jours.

TF1 va porter plainte contre Canal+, dans le cadre du conflit commercial qui oppose les deux partenaires, révèle franceinfo ce lundi. Vendredi, Canal+ a annoncé avoir pris la décision d'arrêter de diffuser les chaînes gratuites du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) à ses abonnés, en raison notamment de l'exigence d'un versement "d'une rémunération très conséquente". Les deux groupes sont en pleine procédure de renouvellement de contrat. Vendredi, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a demandé à Canal+ de rétablir la diffusion de chaînes gratuites du groupe TF1.

"On ne va pas se laisser prendre de l'audience sans réagir"

"On ne va pas se laisser prendre de l'audience et laisser nos spectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir", a affirmé ce lundi sur franceinfo Didier Casas, le secrétaire général du groupe TF1. "Lorsque Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom reprennent le signal de TF1 pour le vendre à ses clients, ils nous payent (…) C’est la même chose pour Canal+", a-t-il expliqué.

Deux millions de Français privés des chaînes du groupe TF1

Deux millions de Français ne peuvent plus regarder TF1 aujourd’hui en raison de la décision de la chaîne cryptée. En conséquence, la filiale de Bouygues a enregistré récemment des pertes d’audiences. "Canal+ se dit victime d'une situation. La vérité, c'est l'inverse", a affirmé le secrétaire général du groupe TF1.

Un précédent conflit en 2018

Les deux groupes s'étaient déjà affrontés sur cette question au printemps 2018, et Canal+ n'avait alors repris la diffusion des chaînes de la TNT de TF1 qu'après intervention du CSA, (devenu depuis l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique-NDLR) et de la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen.