Télévision : une côte-d'orienne défie les chefs de l'émission "Objectif Top Chef" sur M6

C'est une Côte-d'Orienne tout sourire qu'on va découvrir ce mercredi soir à la télévision ? Dominique Demortier d'Arc-sur-Tille participe à l'émission d'M6, "Objectif Top Chef" animée par Philippe Etchebest et les deux chefs Yoann Conte et Juan Arbelaez. Ce sont ses enfants Juliette et Charles qui l'ont incitée à s'inscrire.

Une participation éprouvante mais aussi émouvante

Si l'émission est diffusée aujourd'hui, le tournage s'est, lui, déroulé en mai dernier dans sa maison à Arc-sur-Tille. Dominique Demortier s'en souvient comme si c'était hier. "J'ai rencontré les chefs. Au début, je ne les connaissais pas trop, mais ce sont des chefs très abordables, très gentils. J'ai eu mon petit coup de cœur pour le chef Yoann Conte, qui est vraiment un homme de cœur, exceptionnel, vraiment. Et puis j'étais fière de leur faire déguster un de mes plats. Quand on apprend que finalement on va participer à l'émission, ça va très vite et il faut préparer une recette élaborée, gastronomique, dans un temps assez court, une semaine environ."

"Il faut penser aux produits, à l'assiette, au montage. Pour un professionnel, ça peut aller assez rapide, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être assez stressant. Je l'ai goûté, je l'ai fait plusieurs fois, je les fait goûter à mes proches pour essayer que ce soit le plus parfait pour la présentation. Après, ça plaît ou pas, mais les goûts, les couleurs, c'est tellement différent. J'étais contente de ce que j'ai fait et j'étais très exaltée par l'émission. J'étais vraiment heureuse de participer, en fait."

Dominique Demortier lors de sa participation à "Un dîner presque parfait" sur M6 en 2014 - M6

La cuisine, une passion mais pas un métier !

Dominique Demortier est psycho-practicienne et sophrologue de profession, un métier qu'elle adore et qu'elle ne compte pas abandonner. Mais la cuisine, c'est sa deuxième passion. Elle n'en est d'ailleurs pas à sa première apparition à la télévision puisqu'elle avait déjà participé à "un diner presque parfait" en 2014. On l'a aussi entendue à plusieurs reprises sur France Bleu Bourgogne dans les émissions culinaires. Elle tient aussi un blog consacré à la cuisine, "La tête dans le frigo" . Mais pas question d'en faire son métier pour l'instant.

Dominique Demortier n'a pas l'intention d'ouvrir un restaurant. "Un de mes rêves, mais ça reste un rêve pour l'instant, ce serait plus tard, quand je serai beaucoup plus vieille, d'ouvrir une guinguette et un restaurant éphémère le long d'un cours d'eau, parce que j'aime faire la fête et j'aime la musique. Mais j'adore mon métier de sophrologue, hypnothérapeute et EMDR maintenant. Par contre, j'organise régulièrement des ateliers culinaires. Faire réaliser un plat compliqué à quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, permet vraiment de s'exprimer, d'être fier de soi, de faire goûter. Je préfère me servir de cette passion pour la cuisine dans mon métier que de pour l'instant en faire mon métier." précise la candidate. L'émission "Objectif Top Chef" est diffusée à 18h30 sur M6.