Terre de de Cévennes : La Grande Vadrouille

Mende, France

La Grande Vadrouille, l’un des plus grands succès du cinéma français a été, en partie, tournée en Lozère, il y a cinquante ans, en 1966. C’est en effet sur l'aérodrome de Mende que s’est tenue la célèbre scène finale du long-métrage, quand Louis de Funès et Bourvil s’enfuient aux commandes d’un planeur tandis qu’un Fieseler Storch est abattu par erreur par la DCA allemande.

Des Lozériens ont joué les soldats allemands

A l’époque, le film avait beau être le plus cher de l’histoire du cinéma français, la fabrication restait artisanale. Ainsi, beaucoup de Mendois ont été recrutés pour participer à l’aventure. Un demi-siècle après le tournage, à Mende, Said Makhloufi a retrouvé un Lozérien qui a participé au film. Michel Souchon, 72 ans, en avait seulement 22 à l'époque. Alors étudiant, il n'a pas hésité à endosser le costume d'un soldat allemand.

Bourvil était sympa, il venait dès qu'il y avait une petite fête. C'était bien, j'en garde un bon souvenir" Michel Souchon

Depuis sa première sortie en salles le 8 décembre 1966, le film a déplacé 17 millions de cinéphiles restant pendant plus de 30 ans le plus grand succès cinéma en France jusqu'à Titanic en 1998. Il reste néanmoins parmi les cinq films les plus vus de l'histoire au cinéma en France.

Une scène tournée à l’aérodrome de Mende - @studiocanal

Pour Terre de Cévennes Saïd Makhloufi a rejoué la scène finale du film sur l'aérodrome de à bord d’un autogire.

Il est temps pour nous de rejouer cette mythique scène de l’aérodrome de Mende…je m’installe à bord d’une auto gire…..Christophe Ansaldo pilote instructeur est au commande © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Tournage en Lozère

Les paysages lozériens attirent les cinéastes, jusqu'à faire dire à certains que la Lozère est un plateau de cinéma. Réalisateurs de films ou de téléfilms ont su exploiter les sites, la lumière, le silence. Tout le monde se souvient de La Grande Vadrouille, tournée en grande partie à Mende et à son aérodrome pour la scène finale, mais aussi de 37° 2 le matin, Le Bâtard de Dieu, La Belle Verte... et plus récemment Michael Kohlhaas, le film d'Arnaud des Pallières, en compétition pour la palme d'Or à Cannes tourné en partie à la ferme des Boissets sur le Causse de Sauveterre ou encore Saint Jacques... la Mecque de Coline Serreau. Début septembre 2013, Luc Besson et son équipe ont été aperçus du côté de Saint Chély du Tarn pour le tournage de Lucy, avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman... Plus récemment, c'était au tour d'un réalisateur australien d'installer son équipe de tournage pour une nouvelle série Netflix en Margeride, dans les alentours de Grandrieu. Marine Francen a réalisé son dernier long-métrage Le Semeur dans le superbe décor naturel de La Garde-Guérin.