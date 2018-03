Pourquoi Canal+, Orange et Free se rebellent-ils contre TF1 ? Que leur réclame le groupe et pourquoi ? Quels sont les enjeux de ce bras de fer ? Réponses avec Antoine de Tarlé, expert en économie des médias.

Canal + l'a affirmé lundi, il est "hors de question" de rétablir la diffusion de TF1 à ses abonnés tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Après des mois de négociations infructueuses entre les deux groupes, Canal+ a décidé de couper le signal de TF1 et des autres chaînes du groupe (TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Orange et Free menacent de prendre la même décision. En cause : TF1 leur réclame de payer des dizaines de millions d'euros pour avoir le droit de diffuser ses chaînes, ce qui était jusqu'ici gratuit.

Antoine de Tarlé, expert des médias et de leur économie, voit dans ce conflit commercial un changement d'ère.

France Bleu : pourquoi TF1 réclame-t-il soudainement ces sommes importantes aux opérateurs ?

C’est un peu l’avenir des chaînes historiques qui se joue en ce moment. TF1 ou M6 voient leurs audiences baisser. Surtout TF1 qui a perdu 10 points en 10 ans. Du coup leurs ressources publicitaires stagnent et elles cherchent de nouvelles sources de revenus en sollicitant les distributeurs. Tout l’enjeu de ce bras de fer est le prix que sont prêts à payer ces opérateurs.

Ce conflit peut-il durer longtemps ?

Je ne pense pas. La question est de savoir qui a besoin de qui. Est-ce que les distributeurs ont un besoin vital de TF1 ? Dans une certaine mesure oui, car TF1 leur amène une audience pour les box qu'ils vendent. D’un autre côté TF1 ne peut pas se passer de ces distributeurs, il y a 6 millions de box Orange, 6,5 millions de box Free, ça représente beaucoup de monde.

Les distributeurs sont donc désormais plus puissants que les chaînes de télévision...

Cela atteste de la fin d’une ère où les grandes chaînes de télé se diffusaient exclusivement par voie hertzienne. Avec le développement des box qui remplacent progressivement les réseaux câblés et aussi la télévision par satellite, les opérateurs deviennent de plus en plus influents. D’ailleurs aux Etats-Unis les grands opérateurs de télécoms essaient de racheter des chaînes de télévision. En l'occurrence, je pense que TF1 va être obligé d’accepter des sommes beaucoup plus modestes, et que ces sommes négociées n’auront pas d’impact sur le prix des abonnements facturés aux clients des box.