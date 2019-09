TF1 diffuse sa mini-série, Olivia avec Laëtitia Milot à partir du 17 octobre

Annoncée depuis le mois de février dernier, Olivia, la nouvelle mini-série de TF1 avec Laetitia Milot, est le spin-off - une série dérivée - de La Vengeance aux yeux clairs, une série qui avait conquis le public en 2016 et 2017. A découvrir dès le 17 octobre en partenariat avec France Bleu.

Cette mini-série en 6 épisodes a été tournée dans le Sud de la France, entre Aix-en-Provence, Marseille et Nice. Elle bénéficie aussi d'un casting renouvelé autour de Laëtitia Milot qui incarne Olivia, le personnage principal. Sont de l'aventure pour cette série Cyrielle Debreuil, Philippe Duquesne, Cyril Lecomte, Lola Dubini, Eric Berger, François-David Cardonnel, Xavier Lemaitre, François-David Cardonnel.

L'histoire

Cinq années ont passé pour Olivia Alessandri. Réconciliée avec son passé tourmenté, elle a ouvert un cabinet d’avocat à Nice avec un credo : défendre les causes perdues ! Ce qu’elle a fait pour elle-même quelques années plus tôt, elle le fait maintenant pour les autres.

Flirtant avec les limites, elle est prête à tout pour défendre ces femmes et ces hommes pour qui elle est un dernier recours.

Chacune de ses affaires devient alors une véritable partie d’échec qu’elle engage pour rendre justice à ceux que la justice a trahi…

Une série réalisée par Thierry Binisti et Octave Raspail sur TF1 à partir du 17 octobre à 21h05

Question à Laetitia Milot

Qu’est devenue Olivia Alessandri depuis «La vengeance aux yeux clairs» ?

Cinq années ont passé depuis les intrigues de La vengeance aux yeux clairs. Olivia est moins centrée sur elle-même. Elle a compris que la vengeance n’était pas une bonne solution. Maintenant, elle veut aider les autres avec son cabinet d’avocats. Elle est prête à tout pour défendre ces hommes et ces femmes pour qui elle est le dernier recours. Pour moi, cette fiction n’est pas un spin-off de La vengeance aux yeux clairs mais plutôt un développement de mon personnage. Que les fans se rassurent, il y a des clins d’œil à la série mère dans Olivia. Le personnage de Lou, la fille d’Olivia, fera son retour.