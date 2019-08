TF1 lance sa mini-série Le temps est assassin, sa mini-série avec Mathilde Seigner et Jenifer, le 29 août

Annoncée depuis plusieurs semaines, la série événement de TF1 Le temps est assassin, thriller familial et romanesque à la fois adapté du roman de Michel Bussi, va être diffusée à partir du jeudi 29 août.

Portée par Mathilde Seigner, qui connaît déjà le succès sur cette même chaîne avec Sam, cette mini-série en 8 épisodes bénéficie aussi d'un casting de valeurs sûres avec notamment Fred Testot, Thierry Godard, Caterina Murino, Grégory Fitoussi, Jenifer Bartoli ou encore Esther Valding (Les Bracelets rouges).

L'histoire

La Corse, été 1994. Clotilde passe ses vacances avec son père Paul, sa mère Palma et son frère Nicolas. Paul enchaîne les allers-retours en Corse pour mener les travaux d’un hôtel qu’il construit. Deux semaines après leur arrivée, la vie de cette famille basculera lors d’un accident de voiture. Clotilde sera la seule survivante de cette tragédie. En 2019, Clotilde mariée et maman d’une fille Valentine, est encore hantée des cauchemars de son passé. Elle n’a pas remis les pieds en Corse depuis 25 ans. Obligée d’y retourner car sa fille a eu un malaise pendant ses vacances, Clotilde se retrouve confrontée aux retrouvailles avec le pays et ses grands-parents. Elle découvre, de retour dans sa maison d’enfance, une lettre écrite par la main de sa mère. Sa mère serait-elle encore en vie ?

Une série réalisée par Claude-Michel Rome, sur TF1 à partir du 29 août à 21h05