TF1 lance son nouveau feuilleton Ici tout commence ce lundi 2 novembre

Tournée dans le Gard à Saint-Laurent d'Aigouze, cette nouvelle série a pour toile de fond une école de gastronomie. L'histoire commence quand Maxime Delcourt (Clément Rémiens) s'apprête à passer le concours dans le magnifique décor du château qui abrite l'école... et devant des chefs pas toujours bienveillants.

L'histoire

L’institut Auguste Armand est l’une des meilleures écoles de cuisine de France. Excellence, rigueur et discipline sont de mise dans cet établissement géré par une équipe de professionnels talentueux, reconnus et respectés. Un lieu clos qui va être le théâtre d’histoires d’amour contrariées et complexes, mais aussi de rivalités et de trahisons. Pour Maxime Delcourt et le reste des élèves de cette école prestigieuse, l'objectif est clair : devenir les futurs chefs étoilés de la gastronomie française. Et rien ne pourra freiner leur motivation.

La série est portée par un très gros casting avec Clément Rémiens (déjà dans "Demain nous appartient"), Francis Huster, Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal, Catherine Marchal, Agustin Galiana ("Boutchou", "Les Cobayes", "Le Plus Beau dans tout ça"...), Elsa Lunghini, Bruno Putzulu, Terence Telle ou encore Ingrid Chauvin.

Les premières minutes