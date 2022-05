TF1 officialise le retour de la Star Academy

La Star Academy sera bien de retour sur TF1 à l'automne 2022 ! La chaîne a confirmé, après des fuites fin mars, qu'une nouvelle saison sera diffusée dans les prochains mois. TF1 a diffusé une bande annonce mardi 3 mai dans la soirée. Le programme culte sera donc de retour 14 ans après son arrêt sur la première chaine et 9 ans après un bref passage sur NRJ12.

Le casting est déjà ouvert sur le site de TF1, première étape d'une longue sélection pour, peut-être, intégrer la Star Academy à l'automne. Il faut d'abord remplir un formulaire et répondre à plusieurs questions : Êtes vous musiciens ? Si oui, quels instruments et à quel niveau ? Qu’attendez-vous de la Star Academy ? Avez-vous déjà participé à un télé-crochet ? Les candidats doivent aussi joindre des photos d'eux et des vidéos de chant.

Nikos et le château historique de retour

Pour cette dixième saison, TF1 mise sur les fondamentaux. Nikos Aliagas sera de retour à la présentation des primes, comme pendant la grande époque de la Star Academy. Selon les information du Parisien-Aujourd'hui en France, cette nouvelle saison se déroulera dans le château emblématique du programme, le château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys, qui a déjà accueilli les huit premières saisons. Un retour aux sources donc, comme au premier jour de l'émission, le 21 octobre 2021.