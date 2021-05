Les groupes TF1 et M6 s'apprêtent à fusionner

Le groupe TF1 et M6 vont fusionner, a dévoilé ce lundi 17 mai Le Figaro. Une annonce qui sera officialisée ce mardi et qui a été confirmée par M6 à l'Agence France presse (AFP). Selon Le Figaro, les négociations entre Bouygues, la maison mère de TF1, et le groupe M6 ont abouti le week-end dernier. Bouygues et TF1 "vont racheter 30% des titres du groupe M6 mis en vente par l'allemand Berteslmann", ce dernier conservant "16% du capital pour faciliter les négociations auprès de l'autorité de la concurrence. Le solde restera coté en Bourse", assure Le Figaro. Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, deviendrait le PDG du nouveau groupe. "Gilles Pelisson, le PDG du groupe TF1, ne sera plus aux manettes", selon la même source.

Bertelsmann, qui détient jusqu'ici 48,3% du capital du groupe M6 via sa filiale RTL Group, s'était déclaré vendeur en début d'année, et l'offre de TF1 semblait tenir la corde face à ses concurrents.

Des contraintes réglementaires importantes risquent de repousser la mise en œuvre de l'acquisition

Ce processus d'acquisition sera néanmoins soumis à de fortes contraintes réglementaires sur la concentration des médias. En effet, seules sept autorisations pour diffuser sur les ondes hertziennes peuvent être accordées à un même groupe de télévision. Le groupe M6 détenant déjà cinq fréquences (M6, W9, 6ter, Gulli et Paris Première), un rachat par TF1 également propriétaire de cinq canaux (TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Cinéma Séries) impliquerait la cession de trois chaînes. Selon des experts, le point décisif sera le feu vert des autorités anti-trust. Le mariage de la première et de la troisième chaîne du PAF ferait en effet émerger un acteur géant de la télévision dépassant France TV avec plus de 30% de part d'audience, et représentant les trois quarts du marché publicitaire sur le média.

Enfin, d'un point de vue boursier, la loi empêche un actionnaire de détenir plus de 49% d'un groupe de télévision. Selon un observateur des médias, la mise en œuvre d'une telle acquisition pourrait prendre de 18 mois à deux ans.