The Voice : Aïsha, la candidate de Dordogne, rejoint Bigflo et Oli

Aïsha a convaincu Big-Flo et Oli grâce à son interprétation de "You don't own me"

Les jurys ont été surpris de mettre un visage sur la voix d'Aïsha. La jeune femme de 18 ans, originaire de Carves en Dordogne, a interprété "you don't own me" de Lesley Gore avec une voix puissante et déterminée face aux fauteuils rouges de l'émission The Voice. Il s'agit de la première étape de l'émission, où les candidats passent des auditions "à l'aveugle" et espèrent que l'un des jurys va se retourner sur leur prestation.

Le jury impressionné par sa prestation

Pour Aïsha, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont tout de suite été interpellés par la puissance de la voix de la jeune femme. Oli a finalement appuyé sur le buzzer. Les autres membres du jury ne s'attendaient pas à avoir en face d'eux une candidate aussi jeune, Amel Bent et Zazie semblaient regretter de ne pas s'être retourné "quel aplomb, quelle audace quand tu chantes". Vianney l'a reconnu "j'ai manqué d'audace".

Ses coachs veulent l'aider à "se lâcher"

Bigflo et Oli ont dès ce samedi soir donné des pistes de travail à leur nouvelle recrue. Ils lui ont expliqué à Aïsha qu'elle avait beaucoup de talent et que sa voix était super, mais ils l'espèrent l'aider à se "lâcher". "Je pense que l'on va t'aider à t'ouvrir et je pense que tu peux décupler tes capacités" a ajouté Bigflo. Aïsha se prépare désormais pour les battles, la prochaine étape de la compétition.