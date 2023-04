"The Voice" : le jeune Breton Camille Manique poursuit l'aventure avec Vianney

Camille Manique, 20 ans, jeune candidat de l'émission "The Voice" et habitant de Plouër-sur-Rance

Camille Manique a réussi les auditions à l'aveugle samedi 8 avril 2023 dans l'émission "The Voice" sur TF1. Le jeune Breton de 20 ans, qui habite à Plouër-sur-Rance (Côtes d'Armor), a proposé une nouvelle interprétation de la chanson d'Amy Winehouse "Back to black" qui a séduit Amel Bent, Big Flo et Oli et Vianney qui se sont retournés. Il a choisi de poursuivre l'émission dans l'équipe de Vianney.

Camille Manique suit actuellement des études à Dinard pour devenir auxiliaire de puériculture. La chanson est sa passion et dans ce domaine il se dit "un touche-à-tout". Une large palettes dont il va pouvoir se confronter en poursuivant l'aventure de la célèbre émission de télévision.