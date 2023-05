The Voice - Le normand Benaël atteint son rêve : participer aux super cross battles

Samedi 20 mai 2023, ce sont les quart de finales pour seize candidats de The Voice. Pour ce 13e épisode, les quatre équipes des coachs Zazie, Amel Bent, Big Flo et Oli et Vianney s'affrontent avec les super cross battles.

Dans l'équipe de Vianney, on retrouve un jeune normand : Benaël. Il vient de l'Aigle, une petite ville de l'Orne.

"Ce n'est pas parce qu'on vient d'une petite ville, qu'on est peut-être "perdus au milieu de nulle part" qu'on ne peut pas faire de grandes choses."

François Duval l'a rencontré pour France Bleu Normandie. Le jeune homme répond en toute simplicité à ses questions. Il raconte comment il s'est fait "stalker" par Vianney (voir la vidéo pour savoir ce que veut dire ce verbe), ou encore comment signer un autographe l'a complètement choqué.

Benaël avoue aussi qu'il est très fier déjà de son parcours. "Je suis très content. Franchement, je suis très content. Je suis fier de moi parce que les cross battles étaient mon objectif. C'était vraiment l'étape que je voulais atteindre et je l'ai atteinte. Et franchement, peu importe le résultat de fin, je serai fier de moi. Je serai content parce que c'était vraiment l'étape que je voulais le plus atteindre."

Rendez-vous donc ce samedi 20 mai sur TF1 pour encourager Benaël.

