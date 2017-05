Thierry Klein, le maire de Chambrey, seul maire de France sourd, fait l'objet d'un documentaire

Ce lundi matin sur France 5 un documentaire sur le maire de Chambrey va être diffusé. Thierry Klein a la particularité d'être le seul maire de France sourd. Il est atteint d'une surdité sévère depuis l'âge de 7 ans. Une équipe l'a suivi pendant une semaine pour montrer son quotidien.

Ce lundi matin à 8h25, France 5 diffuse un documentaire sur Thierry Klein, le seul maire en France atteint de surdité sévère. Nommé en janvier 2016 à la mairie de Chambrey, il est atteint depuis l'âge de 7 ans d'une lourde surdité. Maire, entraîneur de football et professeur de langues des signes à l’Institut national des jeunes sourds à Metz, une équipe de France 5 a dressé son portrait dans un documentaire de 30 minutes. Pierre Louis Levacher, le réalisateur : "On l'a suivi sur cinq jours, on a été à Metz, on a été à Chambrey. On a assisté à un conseil municipal avec lui, voir comment il se débrouille avec les adjoints et comment il communique. Il se débrouille très bien, ce qui est compliqué c'est quand il y a une réunion avec plusieurs personnes. Chacun prend la parole l'un après l'autre, ils ont instauré justement une méthode pour pas qu'il soit perdu quand il y a plusieurs personnes."

Le maire Thierry Klein a accepté de tourner le documentaire pour montrer qu'il peut gérer ses fonctions de maire et son handicap. Alain GrosJean, conseiller municipal et ancien maire de Chambrey : "c'est intéressant de démontrer qu'une personne avec un handicap peut remplir ce type de rôle. C'est un handicap qui d'ailleurs ne pose aucun problème dans la gestion de la collectivité." D'ailleurs, dans le village tout le monde connait son handicap et s'adapte pour communiquer avec lui. Thierry Klein est sourd mais pas muet et il sait lire sur les lèvres.

Pour l'ancien maire Alain Grosjean, il y n'y a pas d'organisation particulière seulement quelques changements :"C'est vrai qu'on ne peut pas l'avoir au téléphone directement, il faut tout une installation qu'il a au travail. Toutes les grandes réunions de maires, il ne peut pas y être parce qu'il ne peut pas suivre. Dans son suivi de tous les jours, le fait de recevoir les citoyens et suivre toutes les études que l'on fait il n'y a pas de problème." Le documentaire "Un maire singulier" est diffusé ce lundi 22 mai à 8h25 et le samedi 27 mai à 23h45 sur France 5.