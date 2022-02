Thomas, de Moncoutant, aux auditions à l'aveugle de The Voice ce samedi

Il rêve d'un destin à la Marghe, la gagnante poitevine de l'édition 2021 de The Voice. Thomas Dubin, 25 ans, habitant Moncoutant dans les Deux-Sèvres et originaire de Parthenay, participe à la célèbre émission de TF1. Le chanteur sera dans le deuxième épisode des auditions à l'aveugle diffusé ce samedi 19 février.

"C'est fou comme expérience. C'est très fort comme moment. C'est complètement impressionnant. Il y a énormément d'organisation derrière. On est bien entouré, il y a beaucoup de plaisir. Et c'est très stressant aussi", raconte Thomas. Et avant d'arriver à cette étape, il y a tout un parcours. "Je suis dans le programme depuis le mois de juin de l'année dernière. Il y a des castings, beaucoup d'étapes qui ne sont pas diffusées", précise le chanteur.

The Voice, c'est un "CV" que je m'offre qui est plutôt béton

Ce programme représente "un tremplin énorme. C'est un "CV" que je m'offre qui est plutôt béton". Le Deux-Sévrien n'a pas le droit de révéler la chanson qu'il interprétera lors de l'audition mais Thomas explique avoir "voulu présenter ma palette, montrer tout ce que je savais faire". Avec sa voix qui va autant dans les graves que dans les aigus, le jeune artiste ne veut pas être enfermé dans une case. "Je peux très bien chanter du rock, de la variété, de la pop. Je suis un peu tout terrain", sourit-il. "C'est moi selon comment je ressens la chanson et ce que j'aime dedans".

J'ai toujours voulu faire de la musique

Thomas fait partie de l'orchestre deux-sévrien Plein Feu, il compose aussi déjà des chansons et se consacre désormais à 100% à la musique lui qui auparavant était dans la restauration. "J'ai toujours voulu faire de la musique mais j'avais des parents plutôt prudents. Une fois que j'étais suffisamment accompli ils m'avaient dit tu feras ce que tu veux". Son objectif ? "Aller un peu plus haut, pouvoir me livrer en tant qu'artiste et moi qui je suis".

Les fauteuils de Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent ou de la coach surprise Nolwenn Leroy vont-ils se retourner en écoutant la prestation de Thomas ? Réponse ce samedi soir.