Thomas Hollande et Emilie Broussouloux se marient ce samedi à Meyssac en Corrèze. Ségolène Royal et François Hollande assisteront bien sûr à la cérémonie. Mais ne voyez là rien de politique pour l'ancien président de la République, dans son département d'élection.

Meyssac

S'il fallait une preuve que ce n'est pas un énième déplacement très finement politique de François Hollande dans sa Corrèze électorale, il y a l'absence à ce mariage de la totalité de ses proches amis corréziens qui l'accompagnent partout d'habitude. Et non, ce n'est pas François Hollande qui vient à Meyssac marier son fils chez ses amis corréziens. Non, en fait c'est Émilie Broussouloux qui vient se marier chez elle. Car la journaliste sportive de Stade 2 et Télé Matin est native du département - de Brive exactement. Un hasard d'ailleurs que Thomas Hollande ait ainsi séduit une fille de la Corrèze chère à son père. Ils se sont rencontrés à Paris et se fréquentent depuis deux ans.

François Hollande en papa, pas en politique

Thomas fait peut-être au passage plaisir à François, mais pour lui la Corrèze, où il a rarement suivi son père plus jeune, tout comme Ségolène Royale d'ailleurs, n'est pas véritablement un département fétiche. Bref François Hollande jouera ce samedi à Meyssac uniquement son rôle de papa. Mais il se consolera vite si les virées politiques corréziennes lui manquent. Il participera le 23 septembre à la fête de la rose du PS corrézien à Tulle.

Le mariage civil à la mairie a lieu à 15 heures. L'office religieux est prévu à 16 heures.