Thomas Pesquet en Normandie : rencontre avec des jeunes à Rouen et "selfie géant" avec les Dieppois

L'astronaute Thomas Pesquet revient sur sa terre natale, en Normandie, les 11 et 12 octobre 2017. Il participera notamment à une soirée avec plus de 2.000 jeunes Normands au Zénith de Rouen.

Sa fabuleuse aventure dans l'espace nous a fait rêver pendant six mois entre novembre 2016 et juin 2017. Quatre mois après son retour de l'espace, l'astronaute normand, Thomas Pesquet, revient sur ses terres les 11 et 12 octobre 2017. D'abord à Rouen le 11 octobre pour une rencontre avec plusieurs milliers de jeunes Normands au Zénith. Lycéens, apprentis, étudiants en sciences et aéronautique mais aussi professionnels et associations du domaine aéronautique participeront à l'événement dont l'entrée se fait sur invitation.

Cette soirée est organisée avec le concours de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Oleg Novitski sera également présent. Il était avec Thomas Pesquet dans son aventure à bord de la station spatiale internationale pendant les six mois qu'il a passés dans l'espace.

Dieppe, souvenir de lycée et de la vie d'ado"

Le lendemain, le 12 octobre, Thomas Pesquet est attendu à Dieppe, ville portuaire de Seine-Maritime dont il est originaire. Sur place, une cérémonie est organisée sur le parvis de l'hôtel de ville. Le maire de Dieppe lui remettra la médaille d'honneur de la ville et - cadeau insolite - un couteau fait de défense de mammouth et de météorite. Une photo de groupe "selfie géant" avec les habitants de la ville est prévu dans la foulée de cette cérémonie. Thomas Pesquet doit également se rendre au lycée Angot (où il a effectué une partie de sa scolarité). L'astronaute avait d'ailleurs honoré la ville d'une des superbes photos vues de l'espace pendant son vol.

Thomas Pesquet est également attendu les 4 et 5 novembre pour le départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. Il parraine le voilier "Initiatives-Cœur" barré par Tanguy de Lamotte.