Timéo de The Voice Kids souhaite un joyeux Noël à ses fans en musique

Timéo, jeune Mayennais de 12 ans, originaire de Craon, demi-finaliste de The Voice Kids, souhaite ce jeudi un joyeux Noël à ses fans sur les réseaux sociaux. Il en profite pour remercier les personnes qui le suivent, en reprenant le titre de Mariah Carey, "All I Want for Christmas Is You".

Timéo sera à retrouver vendredi 25 décembre dans la matinale de France Bleu Mayenne à 8 h 08 et 18 h 08 pour un entretien. Sa reprise du tube de Noël de Mariah Carey sera diffusée dans la matinale.