TNT : comment continuer à recevoir toutes les chaînes ?

Si vous recevez la télé grâce à une antenne râteau, et que certaines chaînes ont disparu ou fonctionnent mal, c'est à cause d'un changement de fréquence dans une partie des Landes et dans le Gers. Il suffit de faire une petite manipulation très simple pour retrouver un fonctionnement normal.

Depuis ce mardi, vous ne recevez plus toutes les chaînes de la TNT ? Ça grésille, ou elles ont tout bonnement disparu ? C'est normal ! Il y a eu un changement technique, les fréquences des chaînes ont été modifiées dans une zone qui concerne un gros morceau du département des Landes (pour la Côte sud, l'agglo de Dax et la région de Biscarrosse, ce sera en janvier 2018) et le Gers.

Pour la majorité des foyers, le changement va se faire automatiquement : il n'y a que ceux qui reçoivent la télé via une antenne râteau qui vont devoir faire une petite manipulation pour pouvoir continuer à recevoir toutes les chaînes.

Deux cas de figure :

vous recevez la TNT par un décodeur : avec votre télécommande, il faut entrer dans le menu du décodeur, choisir l'onglet "réglages" (il peut aussi s'appeler "système" ou "configuration" selon les modèles), puis le sous-onglet "installation des chaînes" (ou "scan"), et enfin vous sélectionnez la fonction "réinitialisation", "effacement", ou "recherche de toutes les chaînes". Au bout de quelques minutes de recherche, toutes les chaînes devraient fonctionner normalement.

le décodeur est directement intégré à votre télévision : même mode d'emploi ! Dans le menu de l'appareil, vous allez dans l'onglet "réglages", puis "installation des chaînes", et enfin "réinitialisation", "effacement", ou "recherche de toutes les chaînes". Au bout de quelques minutes de recherche, toutes les chaînes devraient fonctionner normalement.

Attention ! Ne sélectionnez pas la fonction "mise à jour", cela ne servirait à rien.

Si des problèmes de réception devaient persister, ou si des chaînes manquent toujours, cela veut dire que votre antenne râteau n'est plus à jour. Il vous faut alors faire appel à un technicien pour la régler, sachant que l'État peut vous octroyer une aide pour financer cette intervention.