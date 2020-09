L'ancien candidat de The Voice, Tom Rochet, originaire du Territoire de Belfort, est annoncé au centre Jean Moulin de Bavilliers pour un tour de chant ce samedi à 18h30.

Tom Rochet de The Voice chante samedi soir à Bavilliers

Tout le monde le connaît. L'ancien finaliste de la dernière saison de The Voice, Tom Rochet, 20 ans, est annoncé pour un tour de chant samedi soir à 18h30 au Centre Jean Moulin de Bavilliers, où habitent les parents du jeune chanteur. Juste avant le tour de chant, Tom Rochet recevra également la médaille de la ville des mains du maire de Bavilliers Eric Koeberlé.

En plus d'avoir des talents de chanteur, Tom a des talents de sportif, il a été champion de France cadets du 60 mètres en 2017, c'est un jeune originaire de Bavilliers qui montre l'exemple, on a voulu le mettre à l'honneur et il a accepté notre invitation (le maire Eric Koeberlé)

Début du concert à 18h30, avec port du masque obligatoire, dans la limite des 250 places disponibles dans la salle du Centre Jean Moulin de Bavilliers.

Tom Rochet, qui a terminé à la 3ème place du télécrochet The Voice en juin dernier, a fait ses classes au collège Léonard de Vinci de Belfort. Juste avant de se lancer dans l'aventure The Voice, Tom Rochet venait de passer un an aux Etats-Unis, sur le campus universitaire de Virginie, pour se perfectionner dans le domaine de l'athlétisme.

