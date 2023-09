Tony Parker vient en Dordogne pour l'assemblée générale du patronat périgourdin

Tony Parker en août 2023 dans le Connecticut, après son entrée au Basketball hall of fame.

"Tony Parker sera présent mardi soir à Périgueux, pour honorer de son aura, de sa présence de champion, l'Assemblée générale du Medef Périgord", sourit Christophe Fauvel, le président du syndicat du patronat en Dordogne. La légende du basket français viendra délivrer un discours aux entrepreneurs périgourdins réunis au Palio.

"Il a un rayonnement mondial, il a su exporter son talent sportif et ses qualités. Dans la période d'incertitudes où nous sommes, c'est un signal qu'on envoie à l'entrepreneuriat périgourdin : regarder loin et oser. C'est un message de réussite", assure Christophe Fauvel.

"Un signal à l'entrepreneuriat périgourdin"

L'ancien meneur de l'Equipe de France de Basket est récemment entré au Hall of fame des basketteurs américains après sa carrière aux Spurs de San Antonio. Il a aussi été dirigeant de l’Asvel Lyon-Villeurbanne. Il a récemment ouvert une "académie" de sport-études à Lyon. Il sera la star de la soirée, au côté de l'animatrice TV Sandrine Quétier.

"On a un plateau qui ne cesse de gagner en qualité d'année en année !", se réjouit Christophe Fauvel. "Il y a deux ans c'était Geoffroy Roux de Bézieux, l'an dernier, Alain Weill, Anthony Bourbon et Vincent Merling, cette année, on était obligés de monter encore en puissance".

Comment le syndicat patronal a-t-il fait pour attirer la star ? "Secret de fabrique !", répond Christophe Fauvel. "On sera contents de le voir, lui parler, certainement faire quelques selfies avec lui ! Mais son discours sera sans doute très attendu. On espère remplir la salle comme il faut, on devrait battre tous les records !"