Top Chef 12 : la Valentinoise Anne-Sophie Pic de retour dans l'émission

L'émission de télé-réalité culinaire de M6 reprend ce mercredi soir pour sa saison 12 et Anne-Sophie Pic, femme cheffe la plus étoilée au monde (8 macarons Michelin) a accepté d'y revenir. Elle y avait participé pour la première fois en 2019, lors de la dixième saison. Un épisode où les candidats étaient venus cuisiner dans le restaurant de l'avenue Victor-Hugo à Valence. La cheffe leur avait lancé le défi de réinventer sa célèbre entrée les "berlingots" au chèvre.

Les berlingots au chèvre, l'un des plats signature de la Cheffe Valentinoise, qu'elle avait proposé comme défi aux candidats de la saison 10. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Mais cette année la cheffe sera en plateau. Elle n'a pas le droit d'en dire davantage pour ne pas déflorer "les mystères" de l'émission ! Si Anne-Sophie Pic a accepté de revenir se prêter au jeu de cette émission c'est d'abord parce qu'elle apprécie l'engagement des candidats, mais aussi la diversité de leurs profils. " Il y a des gens qui peuvent changer de métier en cours de route et qui ont décidé d'aller au bout de leur passion, et leur passion c'est la cuisine" précise la cheffe. Et ne pas venir du sérail, cela fait écho à son parcours.

C'était un complexe d'être autodidacte -Anne-Sophie Pic

Forte aujourd'hui de la reconnaissance nationale et internationale de ses pairs et du public, elle se souvient : "Par rapport à mes jeunes années, mes débuts, j'étais peut-être un peu plus un ovni dans la scène culinaire. Quand j'ai commencé, je me demandais si j'allais être à la hauteur. Est-ce que je vais y arriver ? C'est vrai que j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve encore plus dans un sérail un peu plus fermé, alors qu'aujourd'hui, tout est possible dans la scène culinaire. Il y a moins d'a priori et je trouve que ça, c'est très bien. Ça donne une grande diversité, une grande richesse" assure Anne-Sophie Pic.

Pour elle, l'un des grands mérites de ce genre d'émission est de proposer "une photographie de ce qu’est la réalité de la cuisine, de la jeune cuisine aujourd’hui" et elle conclut : "donc bien sûr c’est important d’y participer pour ça aussi."

La Cheffe au milieu de sa brigade dans la cuisine blanche de son restaurant de Valence. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Forte de sa première participation en 2019 lors de la saison 10 de Top Chef, Anne-Sophie Pic reconnait qu'elle était cette fois sans doute plus détendue que d'habitude lors du tournage. D'abord parce qu'elle était en confiance du point de vue du respect des gestes barrières et des règles sanitaires : "Tout le monde a dû se faire tester avant, puisque l'on ne pouvait pas garder les masques pendant le tournage." Mais probablement aussi parce qu'elle était heureuse "d'être au milieu de tous ces jeunes, d'être dans cette atmosphère de cuisine qui me manque" dit-elle.

La cheffe travaille beaucoup en ce moment malgré la fermeture de ses restaurants européens. Outre les plats à emporter et les verrines qu'elle propose toutes les semaines à Valence et en région parisienne, elle mise sur une réouverture de ses établissements au printemps et crée donc déjà les plats qui composeront à ce moment-là ses nouvelles cartes.