Top Chef 2021 : Adrien Zedda a marqué ceux qui l'ont formé dans la Loire

Il est le chef du meilleur restaurant végétarien au monde, selon le We're Smart Green Guide, le Culina Hortus à Lyon. Mais il a grandi et a été formé dans la Loire ! Adrien Zedda sera peut-être le prochain vainqueur de Top Chef. Le jeune chef de 26 ans participe à la saison 12 du concours culinaire sur M6, qui débute ce mercredi soir.

Passion, intelligence, travail d'équipe

Julien Thomasson sera devant sa télévision avec sa femme et ses enfants. Le chef étoilé, qui officie désormais à La Mainaz à Gex dans l'Ain, a été le maître d'apprentissage d'Adrien Zedda de 2012 à 2014 au restaurant Les Ambassadeurs, à Saint-Chamond. "Il a toujours été curieux, passionné, beaucoup investi, c'est quelqu'un qui réfléchit... un super gamin", se souvient le chef étoilé. Il n'est pas surpris du parcours réalisé depuis par Adrien Zedda. Pour lui, le jeune homme faisait déjà partie à son arrivée aux Ambassadeurs de la veine des passionnés, "on avait peu de doutes là-dessus".

Julien Thomasson a encore eu Adrien Zedda au téléphone il y quelques jours, car les deux hommes ont gardé des liens très forts. "Il a passé deux ans avec nous, en plus nous c'était une structure familiale, on avait ça avec ma femme et mes deux enfants, il a toujours fait partie de la grande famille des Ambassadeurs on ne perd pas le contact", explique le chef étoilé.

Chef de cuisine à 21 ans

Il est même allé au Culina Hortus à Lyon il y a plusieurs mois pour découvrir la cuisine de son ancien apprenti. "Ça ouvre des perceptions qui sont complètement différentes, parce que c'est vachement contraignant, on a tellement l'habitude d'utiliser des oeufs, du poisson, de la viande... là il fait tout son menu à base de légumes, et franchement, c'est une cuisine très goûteuse, travaillée", raconte Julien Thomasson, peu habitué à la cuisine végétarienne.

J'ai des clients qui me parlent encore de son plat de homard

Benjamin Faure aussi explique avoir gardé des liens avec Adrien Zedda, à qui il a confié les cuisines de La Maison Ocre, à Saint-Just-Saint-Rambert. Le jeune chef n'avait que 21 ans, mais l'ancien gérant du restaurant pontrambertois était certain de ne pas se tromper. "Il était un peu fou fou à cause de son âge, mais il avait fait ses preuves en apprentissage, et en tant que second d'abord chez nous, et puis c'est quelqu'un qui a du caractère, de l'ambition, qui est généreux et solidaire aussi, quand il est boulot il est avec vous", se souvient Benjamin Faure, qui a justement abandonné la restauration à cause de la difficulté dit-il à trouver du personnel fiable.

"C'est pour ça que je vous dis qu'Adrien il se détache, de A à Z c'était bon, ça reste un très bon souvenir", poursuit-t-il.

Si Adrien Zedda développe aujourd'hui une cuisine végétarienne, pendant ses années de formation, il a évidemment travaillé la viande et le poisson. Avec autant de réussite que la cuisine végétale aujourd'hui selon Benjamin Faure : _"_la cuisson des poissons, il maîtrisait plutôt bien et le homard aussi, il l'a mis à la carte du restaurant et c'est fou mais j'ai encore des clients qui me parlent de ce plat, ça les a marqués".