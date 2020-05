Top Chef : David Gallienne, le chef étoilé de Giverny, en route vers la demi-finale

David Gallienne a un pied en demi-finale mais "pas encore en, demi-finale, on est toujours dans les quarts de finale" tempère le chef étoilé du Jardin des Plumes à Giverny. Après avoir obtenu un "pass" il y a une semaine dans la première partie du show télévisé "ces quarts de finale ont été très durs" avoue-t-il, il lui reste à convaincre les juges ce soir pour obtenir un second sésame.

La route est encore longue, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué"

David Gallienne est le sixième candidat distingué au guide Michelin à participer à Top Chef mais jamais dans l'histoire du concours un étoilé n'est allé aussi loin. Et même si son restaurant est fermé depuis le 15 mars, vous pouvez toujours déguster sa cuisine. David Galliene propose en effet des menus à emporter, comme ce menu Top Chef à 45 euros ou des paniers barbecue. Il peut aussi venir cuisiner chez vous pour jusqu'à neuf personnes.

Un "contact très fusionnel" avec Hélène Darroze

De l'aveu de David Gallienne, aucun des quatre chefs du jury ne l'impressionne plus qu'un autre. Mais depuis treize semaines, une réelle complicité s'est nouée entre David Gallienne et la cheffe Darroze. "Si je dois retenir une rencontre parmi les quatre chefs, c'est ma cheffe, bien sûr, Hélène Darroze" s'enthousiasme David Gallienne qui l'affirme "on a beaucoup de points communs et une belle amitié est née grâce à ce concours".

Pour savoir si David Gallienne rejoint la demi-finale, rendez-vous ce soir sur M6 à partir de 21h05.