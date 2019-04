Éliminé de Top Chef, Florian Barbarot va donner des cours de cuisine

Les Damps, France

C'est une nouvelle aventure qui commence pour Florian Barbarot qui quitte Top Chef aux portes des demi-finales. Éliminé lors de cette onzième semaine du concours, Florian Barbarot, originaire des Damps, lance sa propre entreprise. Lors de cette ultime épreuve, il a cuisiné pour Alain Ducasse. "C'est savoureux, c'est réconfortant" dit le chef aux 20 étoiles en dégustant son plat végétal gastronomique. Savoureux, mais pas assez pour espérer pousser les portes de la demi-finale. Pas plus de succès dans les cuisines d'Anne-Sophie Pic à Valence où les candidats devaient réinterpréter le berlingot ni devant le chef argentin Mauro Colagreco qui leur a proposé de sublimer les agrumes.

Une aventure exceptionnelle, Top Chef, ça fait grandir en tant que cuisinier et en tant qu'homme - Florian Barbarot

Un geste furtif de Hélène Darroze, la cheffe qui l'a accompagné et soutenu tout au long de cette dixième édition "je suis hyper fière du premier au dernier jour" lui dit-elle, "je t'aime beaucoup" et Florian Barbarot, les yeux mouillés, quitte l'émission de M6, sous les applaudissements, pour prendre un nouvel envol.

Des cours de cuisine...

Florian Barbarot l'a annoncé depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, il propose désormais des cours de cuisine et des animations culinaires. Le premier cours a lieu ce jeudi 25 avril. Dans le cadre du manoir de Porte Joie (Eure), 12 élèves seront initiés aux subtilités de la gastronomie. "Un cours de cuisine atypique" promet le jeune chef. Malgré son prix, 120 euros, le cours est déjà complet, mais à ce tarif, Florian Barbarot vous sert en personne après le cours et vous donne les tuyaux d'un pro. Le prochain cours est prévu dans un mois, le 25 mai, à Paris.

Florian Barbarot enregistre une vidéo pour sa chaîne à Val-de-Reuil © Radio France - Laurent Philippot

Et bientôt une chaîne YouTube

C'est l'autre projet de Florian Barbarot, créer une chaîne YouTube alliant conseils diététiques et sportifs. Un projet mené de concert avec son associé et ami, Romain Desrosiers, gérant d'une salle de sports à Val-de-Reuil. Mais pas question de créer une énième chaîne de cuisine pour expliquer comment faire une pâte à crêpes, la volonté, c'est "du fun et un côté décalé" explique Florian Barbarot. Une chaîne où il aura surement à cœur de mettre en avant l'association qu'il soutient, Arc en Ciel, qui réalise les rêves des enfants malades.