Saint-Saulve, France

Il l'a fait ! Camille Delcroix s'est imposé, ce mercredi 25 avril, en finale de Top Chef, l'émission de M6. Le second de cuisine de Marc Meurin, le double étoilé du château de Beaulieu près de Béthune, a battu Victor Mercier, l'autre candidat de la brigade de Philippe Etchebest. Le Nordiste repart avec un chèque de plus de 66.000 euros.

Camille et Victor ont tous les deux concocté un menu d'exception pour le jury de Top Chef et 100 convives, des bénévoles de la Croix-Rouge. Le cuisinier originaire de Saint-Saulve dans le Valenciennois a opté pour de la Saint-Jacques en entrée, une ballottine de volaille en plat et pour finir, un merveilleux en forme de rose, avec de la framboise et du litchi. Un dessert qui lui a causé quelques sueurs froides.

Quand soudain, tu fais tout tomber... 😱

La finale de #TopChef​, ce soir à 21:00 pic.twitter.com/6ghnJ8SIic — M6 (@M6) April 25, 2018

Et après dégustation, Camille Delcroix a obtenu 66% des votes.

La fête au château de Beaulieu

C'est en cuisinant ce même repas de finale, que Camille Delcroix a passé la soirée de mercredi. 120 convives étaient présents dans le restaurant du chef Marc Meurin. Pendant le repas, le chef nordiste est venu en salle, faire la tournée des tables.

Camille Delcroix finaliste de #Topchef2018 fait la tournée des tables du #ChâteaudeBeaulieu pendant que les convives suivent l’émission sur @M6pic.twitter.com/7AZcSZtc9r — France Bleu Nord (@fbleunord) April 25, 2018

A l'annonce de la victoire, Camille a été longuement applaudi. Notamment par ses mentors.