Top Chef : seul étoilé du concours, David Gallienne est "l'homme à abattre"

Giverny, France

Ce soir, David Gallienne sera en cuisine de son restaurant Le Jardin des Plumes à Giverny, mais le chef suivra quand même d'un oeil la onzième édition de Top Chef. Après Florian Barbarot éliminé l'an dernier en quarts de finale, le département de l'Eure compte un nouveau participant dans le concours de cuisine et c'est le seul étoilé Michelin cette année

"Clairement, je suis l'homme à abattre" explique David Gallienne, le chef et propriétaire du Jardin des Plumes à Giverny

Quand on arrive dans les cuisines de Top Chef, on se sent tout petit, c'est grand comme un terrain de foot - David Gallienne

Participer à Top Chef, c'est presque un rêve de gosse pour le chef de 31 ans. Il avait déjà été candidat après les troisième et quatrième éditions "sans succès", mais cette année "c'est M6 qui m'a appelé pour être candidat, la veille du 14 juillet" explique celui qui vient de racheter en janvier 2020 le Jardin des Plumes à son ancien propriétaire, Éric Guérin, qu'on a déjà vu en chef invité dans l'émission de M6.

On court beaucoup à Top Chef, j'ai perdu quelques kilos - David Gallienne

Prise de risque assurée et audace

Quand on est un chef étoilé, on est forcément attendu au tournant "même si Top Chef, c'est une grande famille". Le concours demande un moral d'acier, de l'imagination, de la créativité, le tout "très rapidement, car l'ennemi n°1, c'est le chrono et le chrono ne pardonne pas, il ne s'arrête pas quand on n'a pas d'idées" détaille le trentenaire. Le concours place cette année la cuisine éco-responsable au centre des ses préoccupations, avec un maître-mot, l'audace. L'audace, David Gallienne la manie déjà au quotidien"en chatouillant un légume dans un dessert ou en mariant du lapin avec de l'anguille fumée" à la carte de son restaurant.

Ecoutez le reportage au Jardin des Plumes dans la cuisine de David Gallienne

N'essayez pas de tirer les vers du nez de David Gallienne pour connaître les résultats du concours "je reste muet comme un carpe" plaisante-t-il mais promet "on va bien rigoler" en regardant l'émission. Le show culinaire lui déjà appris une chose "confirmer ma signature, une signature de partage, une forte de mes voyages et de mes rencontres et une grosse importance du végétal" détaille le chef Gallienne.

Le concours Top Chef a permis à David Gallienne de savoir ce qu'il veut pour sa cuisine. Son objectif, c'est aussi d'accrocher une deuxième étoile Michelin à la façade de son restaurant © Radio France - Laurent Philippot

Top Chef, c'est ce mercredi soir sur M6 à partir de 21h05 avec David, mais aussi Adrien, Arthur, Diego, Gianmarco, Gratien, Jean-Philippe, Jordan, Justine, Mallory, Maxime,Mory, Nastasia, Pauline et Martin. Que le meilleur gagne !