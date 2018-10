Toulouse, France

Bruits de couteaux, de robots de cuisine et odeurs de bonne cuisine : les candidats de la saison 10 de Top Chef étaient à Toulouse mardi 23 octobre. L'émission de M6, qui met en scène des candidats dans une compétition de cuisine, est venue tourner l'un de ses épisodes dans le restaurant Ma Biche sur le toit. L'épreuve avait lieu dans le restaurant tenu notamment par le chef doublement étoilé Michel Sarran. Le Toulousain fait partie du jury depuis la saison 6.

Si la nature de l'épreuve et l'identité des candidats de cette saison sont bien gardées par la production jusqu'à la diffusion, France Bleu Occitanie a pu assister au tournage. Les coulisses de l'émission et une interview du chef Michel Sarran seront à retrouver sur notre radio et sur notre site juste avant la diffusion de l'épisode toulousain, prévue début 2019.