Tour de France : de Bilbao à Limoges, suivez le Tour avec France Bleu dans le Sud-Ouest

Les favoris, l'ambiance, les belles images et les acteurs du vélo dans la région : vivez le passage du Tour de France dans le grand Sud-Ouest, du Grand départ à Bilbao jusqu'à Limoges, avec France Bleu, radio partenaire du Tour. Jour après jour, France Bleu Pays Basque, France Bleu Gascogne, France Bleu Béarn Bigorre, France Bleu Gironde, France Bleu Périgord et France Bleu Limousin s'associent pour vous faire vibrer avec la Grande boucle. Avec jusqu'à neuf heures d'émissions en direct par jour, une multitude de chroniques, d'invités, de reporters en direct : voici le programme qui vous attend du 30 juin au 8 juillet.

Vendredi 30 juin

18h-19h : émission spéciale à Bilbao à la veille du Grand départ.

Samedi 1er juillet - Grand départ à Bilbao

10h-12h : en direct depuis le village-départ à Bilbao avant la première étape de 182 kilomètres autour de Bilbao.

12h-13h : émission en basque, "Irteera handia : Bilbo".

Dimanche 2 juillet - 2e étape : Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien

10h-12h : émission spéciale en direct depuis le village départ à Vitoria avec duplex depuis le Mont Jaizquibel et San Sebastian

Lundi 3 juillet - 3e étape : Amorebieta-Etxano - Bayonne, première étape en France

9h-12h : en direct depuis Bayonne avec invités, consultants et reporters sur le parcours

14h-19h : émission spéciale en direct depuis Bayonne avec duplex à la frontière à Hendaye et St-Jean-de-Luz

Mardi 4 juillet - 4e étape : Dax-Nogaro

9h-12h : en direct du village-départ à Dax avec un hommage à André Darrigade

14h-19h : "L'étape du jour", émission en direct du peloton, sur les routes des Landes et du Gers

Mercredi 5 juillet - 5e étape : Pau-Laruns

9h-12h et 14h-19h : en direct depuis le village-départ à Pau avec invités consultants et reporters, puis sur le parcours au plus près des spectateurs réunis au bord des redoutables routes pyrénéennes

Jeudi 6 juillet - 6e étape : Tarbes - Cauterets-Cambasque

9h-12h : en direct depuis le village-départ à Tarbes

14h-19h : "L'étape du jour" en direct avec nos envoyés spéciaux dans les Hautes-Pyrénées

Vendredi 7 juillet - 7e étape : Mont-de-Marsan - Bordeaux

9h-12h : en direct depuis le village-départ à Mont-de-Marsan avec un hommage à Luis Ocaña

14h-19h : "L'étape du jour", en direct le long des routes des Landes et de Gironde, jusqu'à l'arrivée sur les quais de la Garonne à Bordeaux

Samedi 8 juillet - 8e étape : Libourne-Limoges

9h-18h : émission spéciale toute la journée, d'abord en direct du village-départ à Libourne, puis le long des 201 kilomètres de cette 8e étape à travers la Gironde, la Dordogne et la Haute-Vienne, jusqu'à l'arrivée à Limoges.