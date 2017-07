Tour de France en Dordogne : 14 heures de direct sur France Bleu Périgord

Le Tour de France va animer le département de la Dordogne pendant trois jours. France Bleu Périgord, radio partenaire de la Grande Boucle sera au cœur de l'événement pour vous faire vivre ce grand rendez-vous sportif.

Les 10, 11 et 12 juillet, les coureurs du Tour de France seront de passage en Dordogne. Pendant trois jours, France Bleu Périgord délocalise ses studios pour vous faire vivre cet événement au plus près.

Lundi 10 juillet, à Bergerac

De 9h à 12h, retrouvez Sophie Vasseur et Antoine Balandra, rue de la résistance à Bergerac pour une matinée au cœur de la ville d'arrivée de la 10e étape. Pendant cette journée de repos pour les coureurs nous recevrons ceux qui font vivre le Tour avec leurs animations mais aussi des passionnés de la Grande Boucle. Nous serons aussi à Périgueux aux côtés des coureurs, à Thenon et Domme où les municipalités se mobilisent pour divertir les spectateurs du Tour.

De 16h à 19h, vous pourrez retrouver Louis Hamelin et Benjamin Fontaine, rue de la résistance à Bergerac avec leurs invités pour parler du cyclisme bien sûr et des animations qui vont rythmer le Tour de France à Bergerac. Nous serons aussi en direct depuis Périgueux, Saint-Cyprien et Sarlat avec nos reporters.

Mardi 11 juillet, à Périgueux et Bergerac

De 9h à 12h, Sophie Vasseur et Antoine Balandra seront en direct du village départ à Périgueux avec leurs invités. Parmi eux, Christian Prudhomme le directeur du Tour, Raymond Poulidor ou encore Stephen Roche. Il sera question de cyclisme mais aussi des animations présentes sur le Tour. Nos reporters seront aux côtés du public le long du tracé à Saint-Pierre-de-Chignac et Sarlat.

De 16h à 18h, vous vivrez en direct l'arrivée de la 10e étape avec Louis Hamelin, Xavier Dalmont et le speaker périgourdin Jean-Louis Gauthier embarqué dans une voiture sur le parcours. Nous serons sur la ligne d'arrivée pour recueillir les réactions des coureurs. Nos reporters seront sur le tracé et aux côtés des supporters du coureur périgourdin Mickaël Delage.

Mercredi 12 juillet, à Eymet

De 9h à 12h, Sophie Vasseur et Benjamin Fontaine seront au cœur de la Bastide d'Eymet dans le village départ avec leurs invités. Parmi eux, Bernard Thévenet, Christian Prudhomme, Stéphen Roche, mais aussi Claude Droussent consultant sur le Tour, Jean-François Bernard, ancien coureur et vainqueur d'étapes sur le Tour. Ils sera aussi question de la sécurité sur l'épreuve, de gastronomie et de fête ! Nos reporters seront au cœur du village et aux côtés des caravaniers.

