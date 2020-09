Tour de France : un hôtel 4 étoiles pour héberger l'équipe AG2R La Mondiale près de Poitiers

Les coureurs du Tour de France arrivent à Poitiers ce mercredi soir avant de repartir demain matin jeudi, de Chauvigny pour la 11e étape de la Grande Boucle. Les équipes, les staffs vont être hébergés dans la Vienne. Exemple à Chasseneuil-du-Poitou près de Poitiers dans un hôtel 4 étoiles. L'équipe AG2R- La Mondiale va poser ses valises et ses vélos au clos de la Ribaudière. Ce château est habitué à recevoir des équipes du peloton du Tour de France à chaque passage dans la Région.

Un cahier des charges de 40 pages

Emmanuel Lortholary, directeur du château du clos de la Ribaudière : "L'équipe se déplace avec son propre cuisinier, la problématique ça va être de faire travailler, leur cuisinier, dans notre cuisine, avec le reste de notre clientèle et lui devant travailler pour son équipe. Parce que c'est lui qui prépare les menus de chaque coureur au gramme près. On fournit les produits, c'est du poulet, des carottes râpées, bien sûr des féculents. On a eu un cahier des charges de 40 pages."

L'hôtel-restaurant va pouvoir isoler la formation professionnelle des autres clients. © Radio France - Vincent Hulin

On nous a demandé de porter des masques jetables

Le directeur est ravi mais reconnait que les contraintes sanitaires sont exigeantes :"Heureusement ici au château on a la chance d'avoir beaucoup d'espace, donc on a vraiment réussi à isoler les coureurs du reste de la clientèle mais aussi au sein du staff. En tous ils sont une trentaine dont les 8 coureurs. Outre la distanciation physique importante, on avait acheté pour notre personnel des masques en tissu lavable, et là on nous a demandé de porter des masques jetables".