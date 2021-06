Tour de France : Tours-Châteauroux est la plus belle étape selon l'historien Franck Ferrand

Le Tour de France cycliste est à Tours ce jeudi 1er juillet pour la 6e étape entre Tours et Châteauroux 160,6 km. C'est la 9e fois de son histoire (à chaque fois arrivée et départ le lendemain sauf cette année) que la ville de Tours accueille la grande boucle. La première c'était en 1955, la dernière fois c'était il y a huit ans pour le centenaire du Tour en 2013.

La plus belle étape vue du ciel pour Franck Ferrand

De l'aveu de Franck Ferrand le "monsieur patrimoine" de la grande boucle sur France Télévision, cette 6e étape est la plus riche en terme de beauté des sites, "c'est le clou du spectacle du point de vu des monuments" explique Franck Ferrand. "Je vais essayé de raconter la touraine un peu oubliée, notamment celle du 19e siècle, vous savez, on parle toujours des châteaux de la Loire, Chenonceau avec Diane et Catherine, la pagode de Chanteloup ou le château de Valençay chez Talleyrand mais il y a aussi une touraine moins connue, un peu plus douce, celle des grands romanciers du 19e siècle et c'est celle là que je vais mettre en avant au cours de cette étape".

Le Tour de France, une formidable promotion touristique

Cette étape, sauf surprise durant la course, sera propice aux commentaires des nombreuses images filmées d'hélicoptère. Des images chaque jour vues dans 180 pays au travers du monde. Le départ réel sera donné à 14h05 aux portes de Rochecorbon.