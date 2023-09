Tournage à Mers-les-Bains : de nombreux curieux tentent d'apercevoir leurs acteurs favoris

La côte picarde serait-elle en train de devenir la nouvelle Croisette cannoise ? C’est un peu l’impression qu’ont les habitants ces dernières semaines alors que le réalisateur Stefan Liberski prépare son nouveau film. Plusieurs scènes ont été tournées à Ault, mais également dans les rues de Mers-les-Bains. L'équipe doit encore rester sur place jusqu'au 21 septembre.

Depuis le 28 août, la côte voit en effet défiler plusieurs grands noms du cinéma francophone, notamment Benoit Poelvoorde, Camille Cottin, François Damien ou encore Gustave Kervern .

Ce dernier s'est d'ailleurs livré à France Bleu Picardie, rappelant ses tournages pour la série Groland à Quend-Plage. L'acteur a également exprimé son amour pour la côte picarde : "J'ai même demandé au patron de l'hôtel des Tourelles de me chercher une maison au Crotoy", indique-t-il.

Benoît Poelvoorde fait grande impression

Si l'équipe du film reste très discrète sur place, un set en pleine rue Paul Doumer à Mers-les-Bain ne passe pas inaperçu. Les cinéphiles et curieux du coin profitent de ces moments pour entrevoir leurs acteurs favoris, entre les loges et les scènes de tournage. Croiser Benoît Poelvoorde est désormais presqu’une habitude pour Lézard, un invétéré vacancier de la côte picarde, qui l’a déjà rencontré deux fois à Ault. "J'ai pu l'approcher comme si c'était mon beau-père ou mon voisin", s’étonne encore le touriste. "À la deuxième rencontre, ce qui m'a fait plaisir c'est qu'il m'a reconnu et qu'il m'a dit ‘salut mon ami’", raconte-t-il.

Ceux qui ont déjà rencontré l’acteur sont unanimes : il fait preuve d’une grande humanité et ne craint pas les bains de foule. Alors qu’elle a entendu parlé d’une séance selfie au Tréport, autre lieu de tournage fréquent, Marie-Hélène est presque émue de voir Benoit Poelvoorde à deux pas de chez elle, juste devant la galerie maritime. "Je ne vais plus au Tréport, je ne reste qu’à Mers-les-Bains maintenant", confie la retraitée. Lorsque l’acteur belge sort de sa loge, elle le regarde avec émerveillement, tandis que d’autres le mitraillent de photo sur leurs téléphones.

Des figurants mersois

Avec son appareil photo Christine a pu obtenir quelques clichés exclusifs. "J’ai hâte de voir le film, s’exclame la Mersoise. On va reconnaitre les rues, même les personnes parce qu'il y a des gens qui ont été figurants." C’est le cas de Jean-Luc et Frédéric, qui font partie de la cinquantaine de figurants pour la scène à la Galerie maritime. Les deux copains résident dans la commune et y ont leur notoriété. "Pour moi c'est une nouvelle découverte, je n'ai jamais tourné dans un film", avoue Frédéric.

De son côté, Jean-Luc est tout aussi excité mais admet avoir "un peu le trac" de jouer au côté de Benoît Poelvoorde. Pour découvrir leur performance sur grand écran, il faudra se montrer patient, le film ne sort qu’en 2024.