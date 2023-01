Tournage d'Éric Cantona en Dordogne : "c'est un mec très gentil" raconte un riverain

Les riverains de la rue Parmentier à Périgueux montrent les photos prises avec la star. Éric Cantona en est une, depuis ses années sur les terrains de football avec Manchester United mais aussi grâce à sa carrière au cinéma (Looking for Eric, les Enfants du Marais, Le Bonheur est dans le Pré).

ⓘ Publicité

Une semaine de tournage en Dordogne

Depuis dimanche dernier et jusqu'à ce vendredi 27 janvier, il tourne en Dordogne les deux premiers épisodes de la future série d'M6 "les Anonymes" réalisée par Julien Séri et produire par Bonne Pioche Story.

Les loges ont été aménagées dans la maison de Gérard "c'est l'accueil des artistes pour qu'ils se préparent et qu'ils se reposent avec toutes les équipes. Tous les gens sont charmants et très gentils. C'est un beau jour, j'ai un bel autographe, je suis très content car j'aime le football et j'aime Éric Cantona".

Arié Elmaleh, Myriam Boyer au casting

Dans cette série qui s'inspire de faits réels, Éric Cantona joue "Castenada" un ancien hors-la-loi à la personnalité hors-norme qui remue ciel et terre pour retrouver sa fille qui vient d'être enlevée. Dans son enquête, il est aidé par "des Anonymes" des gens qui n'ont pas de diplômes ni de passe droits. Ensemble, ils vont se lancer dans les recherches et dans la traque de ce ravisseur. A ses côtés, on retrouve Arié Elmaleh, Marilyn Lima, Myriam Boyer, Célia Lebrument et Helena Nogerra.