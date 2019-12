Tournage d'une série pour TF1 en Bretagne : la production recherche deux enfants pour les rôles principaux

La production d'une série télévisée pour TF1 recherche deux filles âgées de 7 et 12 ans pour des rôles principaux. Le tournage aura lieu entre Saint-Malo et Saint-Brieuc sur la période de février à mi-mai 2020. Et c'est très urgent !