Tournage des "Trois mousquetaires" à Saint-Malo : vous pouvez encore devenir figurant

Un nouvelle adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas "Les trois mousquetaires" mettant en scène Eva Green, Vincent Cassel ou encore Romain Duris sera prochainement tourné en Bretagne. Le réalisateur Martin Bourboulon va poser ses caméras à Saint-Malo du 13 septembre au 13 octobre et la production est à la recherche de figurants âgés de plus de 18 ans pour un à cinq jours de tournage.

Envoyez votre candidature avant le 15 août

Ces derniers se dérouleront majoritairement de nuit et en extérieur. L'équipe du casting souhaite en priorité recruter des hommes de moins de 35 ans capables de jouer un soldat ou un marin. Les candidats ne doivent pas porter de piercing ou de tatouage apparent. Ils ne doivent pas non plus avoir les cheveux colorés ou décolorés.

Si vous correspondez à ces critères, vous pouvez envoyer votre candidature avant le 15 août à l'adresse suivante : cating.les3mousquetaires@gmail.com . Il est nécessaire d'envoyer deux photos en couleurs et très récentes (pied et portrait). Indiquez votre nom, prénom, âge, taille, poids, adresse, numéro de téléphone, profession, activités et loisirs pratiqués, ainsi que vos disponibilités entre le 13 septembre et le 13 octobre.