Brest et le Nord-Finistère à l'honneur dans une série pour France 2

Elles ne sont pas passées inaperçues ces derniers jours à Brest. Les équipes de Quad Drama ont investi la ville pour tourner une mini-série en six épisodes avec Tomer Sisley, Camille Claris et Zineb Triki. Co-produit par France 2, "Vortex" doit être diffusé sur la chaîne publique à l'automne 2022.

Devant le palais de justice de Brest, des dizaines de techniciens s'affairent. "Silence, on y va", crie le réalisateur Slimane-Baptiste Berhoun d'un air concentré. "Moteur demandé !" Quelques secondes plus tard, la caméra perchée au bout d'une grue s'élève au-dessus des marches du tribunal où plusieurs personnages se croisent. Une scène en apparence banale qu'il faudra rejouer une dizaine de fois. "Alors moi c'est tout simple, je descends les escaliers en tant que magistrat, pour meubler l'image, confie Eric Hervé, un comédien finistérien engagé comme figurant. C'est génial de se retrouver là !"

Pour Mélissa, qui vit à Pleyben, c'est même une première. La jeune femme et sa sœur jumelle ont été contactées par la production pour leurs voitures, des BMW tout droit sorties des années 80. Car la série jongle entre deux époques, 2025 et 1998. "On a vraiment de la chance, on est juste devant le tribunal, en plein milieu. On avait jamais vu comment ça se passe un film, donc déjà c'est super intéressant. Et nous qui sommes amoureuses de nos voitures c'est vrai que c'est que c'est un moyen de les voir sur le petit écran, je trouve ça sympa."

Cirque

Le tournage mobilise en tout une centaine de personnes dont une cinquantaine de techniciens, et plusieurs poids-lourds pour le matériel. Une logistique qui impressionne forcément les riverains, guère habitués. "C'est vrai qu'à Paris ils ont plus l'habitude de voir le cirque qui débarque régulièrement, sourit Thierry Muscat, le directeur de production. Chaque jour on sort beaucoup de choses des camions, c'est un peu impressionnant pour les gens qui ne connaissent pas mais pour nous c'est une petite configuration."

7 semaines dans le Nord-Finistère

Le tournage de "Vortex" a débuté le 18 août sur le littoral du Pays d'Iroise. Jeudi 16 septembre, l'équipe retrouvera la plage de Corsen à Plouarzel avant de passer deux semaines à Porspoder et Landunvez. De nouvelles scènes seront tournées à Brest début octobre, notamment à l'hôpital Morvan et dans le quartier Kerigonan, connu pour ses maisons multicolores. Une station-service de Ploudaniel servira aussi de décor. De nombreuses séquences seront filmées en studio, en région parisienne où le tournage doit s'achever le 7 décembre.

Brest correspondait à l'atmosphère qu'on voulait pour la série