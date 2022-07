Tours : à la recherche d'une fillette pour jouer dans un téléfilm diffusé sur Arte

Une équipe de tournage est à la recherche d'une fillette d'environ 8 ans pour jouer dans le téléfilm "Horla", tourné en région Centre-Val de Loire pour ensuite être diffusé sur Arte. Le projet est présenté ces lundi 11 et vendredi 15 juillet à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours.

L'équipe du téléfilm "Horla" invite les parents et enfants intéressés à se rendre à la salle n°2 du passage Chabrier, à côté de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps ce lundi 11 juillet entre 16 h et 19 h ou vendredi 15 juillet entre 16 h et 19 h. Une réunion y aura lieu pour présenter le projet. Une fillette est recherchée pour jouer dans ce téléfilm qui sera tourné en région Centre-Val de Loire.

Tournage en septembre

Voici les critères physiques recherchés : une fillette de 8 ans environ, très brune, de type méditerranéen. Le rôle est celui de l'enfant du couple mixte du téléfilm qui est une adaptation moderne du Horla, la célèbre nouvelle de Maupassant, réalisée par Marion Desseigne-Revel en vue d'une diffusion sur la chaîne publique Arte.

Pour postuler, les enfants de la candidate doivent envoyer à castingcentreenfants@gmail.com ou castingcentre@gmail.com les documents suivants :

Deux photos, une en portrait, une en pied

Les nom, prénom, taille, date de naissance, tailles veste + pantalon + pointure, ville de résidence, téléphone(s) des parents de la candidate

Une courte vidéo de présentation dans laquelle la jeune candidate dit ce qu’elle aime faire, si elle a déjà participé à des activités artistiques – théâtre, danse, musique, etc.

Le tournage se déroulera dans la région en septembre.