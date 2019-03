Tours, capitale du journalisme à l'occasion de la 12e édition des Assises internationales de la profession

Durant trois jours, les Assises proposent des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour des grands thèmes de l’actualité nationale et internationale.

Tours, France

Assises internationales du journalisme se tiennent chaque année à Tours depuis 2016 et rassemblent les acteurs de la profession venus réfléchir ensemble aux conditions de production d’une information de qualité aujourd'hui. Lieu d’échange et de réflexion sur le journalisme et sa pratique, il est ouvert aux journalistes et aux éditeurs, aux étudiants et enseignants, aux chercheurs, mais aussi et surtout aux citoyens.

Pour cette 12e édition, une grande question est à l’honneur : "#Lesmédias, tous les mêmes ?"Au moment où les nuages s'amoncellent sur les usages et les valeurs démocratiques, les Assises invitent journalistes, éditeurs et citoyens à débattre librement de la crise traversée par la presse : interroger les pratiques, étudier la banalisation des discours de haine contre les journalistes, comment corriger les erreurs commises et les réparer ? Autant de questions qui seront abordées tout au long de ces trois jours.

Trois jours de débats et de réflexion autour de la profession

Durant trois jours, les Assises proposent des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour des grands thèmes de l’actualité nationale et internationale mais aussi des expositions, des projections, des ateliers d’éducation aux médias, un salon du livre du journalisme sans oublier des remises de Prix.

Organisé par l’association Journalisme & Citoyenneté, en concertation avec les membres du Comité des Assises, l'événement se déroulera cette année du 13 au 15 mars dans au sein de l’ancienne imprimerie MAME boulevard Preuilly à Tours. Depuis l'année dernière, l'association organise également une déclinaison automnale des Assises Internationales du Journalisme à Tunis, sous la forme d’une biennale.

Le programme des Assises

Avant les Assises

Avant-première du film documentaire Depuis Médiapart réalisée par Naruna Kaplan de Macedo le lundi 11 mars (20h – 23h). Au CGR-Tours Centre, 4, place François Truffaut, 37000 Tours.

L’info à portée de tous, à quoi servent encore les médias ? (19h) A la Bibliothèque Centrale de Tours le mardi 12 mars, 2 avenue André Malraux, 37000 Tours.

Mercredi 13 mars - Journée Éducation à l’Information

Les ateliers :

#Lesmédias. Informer en milieu hostile à l’étranger… et en France

Nouveaux médias : ils se sont lancés cette année

Education aux médias et à l'information (EMI) : quelles initiatives en Europe

Donner le goût de l’info. Les initiatives des médias jeunesse

Les entretiens de l’information : ils se sont lancés… et ça n’a pas marché

#Lesmédias. Les médias alternatifs : une information différente ?

#Lesmédias. Podcast : quand la presse papier monte le son

EMI : l’éducation populaire mobilisée

#Lesmédias. Tous les mêmes ? côté Sud

Workshops et soirée au théâtre Olympia :#Lesmédias. Les réseaux sociaux contre la démocratie ? #Lesmédias. Journalisme et « gilets jaunes »

Jeudi 14 mars

Les ateliers :

Journalisme en résidence : bilan et prospective

Quel récit ultramarin en métropole ? (

La data au service de l’investigation

#Lesmédias. Atelier recherche : la détestation des journalistes, une vieille histoire

Le département invité des Assises 2019 : Mayotte

Intelligence artificielle : les robots sont-ils nos amis ?

#Lesmédias. Atelier recherche : diversité des journalismes et pluralisme de l’information

Présentation de trois initiatives médias / quartiers populaires

Les débats :

Femmes dans les médias : bientôt l’égalité et la fin du harcèlement ? (

Présentation du rapport 2019 de l’Observatoire de la déontologie de l’information avec Patrick Eveno

#Les médias on vote dans deux mois : quelle Europe dans les médias

Le baromètre social : la presse quotidienne régionale

Un comité d’éthique des médias d’information en France ?

Le grand débat : #Lesmédias, tous les mêmes ?

Workshops mais aussi le Remise des prix des Assises 2019.

Vendredi 15 mars

Étudiants en journalisme, tous les mêmes ?

Attentats, suicides, maladies graves : traiter du sensible

Droits voisins : un combat partagé

Enquête Scam : journaliste, auteur ou fournisseur de contenus ?

Francophonie : réseau des journalistes d’investigation des deux rives de la Méditerranée

Cultures du cœur : les oubliés de l’info ?

Le blues du fact-checkeur et les moyens d’y remédier

Europe : quel traitement éditorial en régions ?

Les cartes blanches à Guy Lagache directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France, Gérald Bronner sociologue, Gilles Bouleau présentateur du JT de TF1, Laurent Guimier, vice-P-D.G d’Europe 1, Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, Hervé Brusini, directeur de l’information web France Télévisions et Pascal Doucet-Bon, directeur délégué de l’information à France Télévisions.

Découvrez le programme dans le détail sur le site internet des Assises internationales du journalisme.