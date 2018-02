Tours, France

Qui n'a jamais entendu parler de Cyril Lignac ? Ne pas s'intéresser à ce qu'il fait, soit. Mais tout le monde ou presque a déjà entendu son nom. En tout cas, sa venue à Tours, au salon du chocolat, a été un succès. Et quel succès ! De nombreux fans ont fait le déplacement pour rencontrer cette vedette de la pâtisserie, devenue vedette de la télévision grâce à sa participation à plusieurs émissions sur M6, dont Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier.

Il fallait attendre deux heures pour rencontrer la vedette. © Radio France - Simon Soubieux

Plusieurs heures d'attente

Que ce soit pour faire dédicacer son dernier ouvrage, pour prendre une photo ou tout simplement pour "lui faire la bise", il fallait être motivé. Vers 15h, la file d'attente pour rentrer dans le centre des congrès s'étirait jusqu'à la rue Buffon, à cinquante mètres du bâtiment. Une fois rentré, il fallait de nouveau faire la queue devant le stand du pâtissier.

Cyril Lignac : "Je n'ai pas de mot pour qualifier cet accueil"

Cyril Lignac, sur cette foule immense venue le rencontrer : " Il n'y a pas de mot pour qualifier cet accueil. Quand t'arrives et que tu vois tous les gens qui sont là, tous ces gens qui amènent de l'affection, c'est fou. Ce qu'il est le plus fou, c'est que ça va de 7 à 77 ans. C'est tellement populaire ! Et du coup ça fait de belles émotions, tout le temps, et c'est vraiment plaisant et ça me touche. Je suis content de partager ces moments, de voir ces enfants avec le sourire. Je trouve ça formidable."