"Fritz", le nouveau journal des enfants à Tours et en Touraine

"Des Fritz... ! des Fritz ! des Fritz ! des Fritz !" aurait pu chanter le célèbre Jeff Tuche au cinéma, en réclamant ce nouveau journal, aux jolies couleurs et au graphisme attirant.

Matthieu Pays et Christelle Hélène-Kibleur, les deux fondateurs du journal FRITZ, à Tours. - FRITZ / Projectil-Sogepress

"Fritz" parait deux fois par mois, et il est vraiment fait pour les enfants de 8 à 12 ans. On y retrouve bien entendu l'actualité de Tours et de la Touraine, mais c'est aussi un outil pédagogique, pensé par ses deux créateurs, Matthieu Pays et Christelle Hélène-Kibleur (deux "anciens" de La Nouvelle République) pour préparer les plus jeunes à un monde hyper connecté, fait d'écrans (trop?), de réseaux sociaux, d'informations en provenance du monde entier, et de préoccupations nouvelles comme l'écologie.

La conception et l'impression de Fritz sont faites à Tours - Capture d'écran Facebook Fritz

Fritz, c’est de l’info en circuit court, qui prend sa source dans le territoire dont elle parle. Le journal est porté par une entreprise locale, rédigé par des journalistes tourangeaux et imprimé en local.

Le style et le format sont accessibles à tous, et surtout aux enfants, avec un code couleur fluo et un format A2 plié en 6. Et Fritz est surtout pédagogique et respecte la déontologie journalistique. C’est une information choisie, posée. C’est de l'éducation aux médias en grandeur nature.

Ludique, Fun et Sérieux en même temps, FRITZ est agréable à prendre en main et à lire - FRITZ / Projectil-Sogepress

Fritz, est aussi un objet de détente et de complicité pour les jeunes lecteurs. Un espace qui appartient à l’enfance, qui la respecte.

Notez que Fritz est un journal payant, mais il ne fait pas appel à la publicité. Il est seulement financé par les ventes et les abonnements. Chaque numéro de FRITZ coûte 3 euros, mais il existe des offres d'abonnements, elles sont à retrouver ici sur le site de FRITZ.