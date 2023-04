Tours : Hugues Vassal "le photographe des stars" est mort à 89 ans

Hugues Vassal, est mort chez lui à Tours, ce lundi 24 avril, à l'âge de 89 ans. Hugues Vassal, c'était l'ami d'Edith Piaf , comme il le racontait longuement en 2016.

Hugues Vassal avait débuté sa carrière à France Dimanche en 1953, à l'âge de vingt ans. Et c'est en 1957 qu'il rencontre Édith Piaf qui fait alors de lui son photographe officiel. Il avait écrit six ouvrages sur La Môme et ces dernières années, il racontait encore la vie et ses anecdotes avec son amie Piaf .

Hugues Vassal faisait également partie des co-fondateurs de l'agence Gamma

Installé à Tours, c'est dans sa ville où il avait reçu, en octobre 2022, les insignes de chevalier des Arts et des Lettres. C'est le très célèbre photographe brésilien Sébastiao Salgado qui était venu les lui remettre.

