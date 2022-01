Tours : Vincent Pourchot l'homme le plus grand de France se lance dans la téléréalité

Basketteur, influenceur sur les réseaux sociaux, le joueur du TMB Vincent Pourchot est désormais candidat à une nouvelle émission de téléréalité. Retransmis sur Youtube, cette émission appelée "Community Challenge Paris" voit s'affronter plusieurs binômes d'influenceurs ou d'anciens candidats de téléréalité dans Paris à travers des épreuves physiques, cérébrales ou d'adresse.

Lors de cette téléréalité, Vincent Pourchot fera équipe avec Thomas, ancien candidat des Marseillais. - Capture d'écran Youtube -

Un binôme avec Thomas des Marseillais

Durant cette téléréalité diffusée en plusieurs épisodes, le géant de 2,22m du TMB fera équipe avec Thomas (dit Toto), connu notamment dans l'émission "Les Marseillais" et "les Anges de la Téléréalité". Objectif de cette téléréalité : faire gagner un chèque de 1000 euros à un membre de leur communauté Instagram. Entre entente et désaccord, les candidats devront faire équipe pour atteindre les trois check-points qui mèneront vers la victoire. Les premiers épisodes de la saison 1 sont d'ores et déjà disponible sur Youtube.

Six candidats participeront à cette téléréalité, dont le basketteur du TMB Vincent Pourchot. - Capture d'écran Youtube - Community Challenge

Parmi les autres candidats présents dans l'émission, on retrouve Vivian des Marseillais, Eva Ducci de la Villa des cœurs brisés, Rose-Marie de Pékin-Express, Toto des Marseillais et Cinzia de Pékin-Express.