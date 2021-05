"Tous en terrasse" le mercredi 19 mai avec France Bleu Mayenne

A l'occasion de la réouverture des terrasses des restaurants, des commerces et des sites culturels, France Bleu Mayenne lance l'opération "Tous en terrasse". Le mercredi 19 mai, de 6h à 19h, votre radio délocalise ses studios et envoie ses reporters dans toute la Mayenne. Demandez le programme !

Ce mercredi 19 mai marque une nouvelle étape dans le déconfinement. Après avoir repoussé le couvre-feu à 19h et levé l'interdiction de se déplacer au-delà d'un rayon autour de 10 kilomètres autour de son domicile, le gouvernement autorise les restaurateurs à accueillir leurs clients en terrasse. Les commerces dits "non-essentiels" et les lieux de culture vont pouvoir rouvrir.

Vos places de cinéma à gagner toutes les heures

Pour marquer le coup, les animateurs et journalistes de France Bleu Mayenne vont sortir de leurs studios toute la journée. De 6h à 12h et de 16h à 19h, retrouvez vos émissions préférées en direct du restaurant "Le 7e art" quai André Pinçon à Laval. Pour l'occasion, l'établissement ouvrira ses portes dès 6h et offrira les croissants aux 100 premiers clients.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nous vous ferons également vivre les premières séances au Cinéville qui rouvre ses portes. Toutes les heures vous pourrez gagner vos places pour les cinémas du département en nous appelant au 02 43 49 11 11.

L'équipe de France Bleu dans tout le département

Les acteurs du monde économique, de la gastronomie et de la culture se succéderont sur notre plateau pendant toute la journée. Maïwenn Bordron, Aurore Richard, Gautier Paturo et Benoit Thérèze traverseront le département pour vous faire vivre cette journée spéciale dans les différentes villes du département.

Ecoutez France Bleu Mayenne en direct